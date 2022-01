Matthäus: Neue Haaland-Verletzung wäre "ungewöhnlich"

Andreas Gora via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat sich zur vermeintlichen Verletzung von BVB-Star Erling Haaland geäußert

Obwohl Borussia Dortmund die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag mit 3:2 in die Schranken gewiesen hat, hängen dunkle Wolken über der Ruhrgebietsmetropole. Der Grund: BVB-Torjäger Erling Haaland musste ausgewechselt werden, ein Ausfall droht.

Dass Erling Haaland dem BVB in den nächsten Wochen einmal mehr in dieser Saison über einen längeren Zeitraum fehlen könnte, ist für DFB-Legende Lothar Matthäus eindeutig ein Faktor, der die Borussen nachhaltig schwächt.

"Klar ist, dass der BVB mit ihm ein ganz anderes Team ist. Seine Qualität kann nicht ersetzt werden und wenn Dortmund bis zum Schluss den Bayern Paroli bieten will, dann geht es natürlich nur mit ihm. Selbst wenn er mal kein Tor schießt, reißt er Lücken in die gegnerische Defensive, zieht Gegner auf sich und sorgt für viel Gefahr", führt Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" aus.

Das Ausmaß der Verletzung sei zwar derzeit noch "spekulativ", dass es zu einer weiteren Pause in der Saison 2021/22 kommen könnten, sieht Matthäus allerdings als Warnsignal: "Es wäre schade, wenn er länger ausfiele und es ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich, dass er regelmäßig Probleme mit seinem Körper hat."

Pause kommt dem BVB gelegen

Die Vergangenheit darf dem BVB allerdings auch Hoffnung machen. Die zurückliegenden Blessuren hätten gezeigt, dass Haaland kaum Anlaufzeit benötigt, wenn er auf den Rasen zurückkehrt. "Er ist und bleibt ein Ausnahme-Spieler und hoffentlich macht ihm sein Körper jetzt und in naher Zukunft nicht allzu viel Probleme", so Matthäus.

Vorerst muss allerdings erst einmal geklärt werden, wie schwer die Verletzung von Haaland überhaupt ausfällt. Eine Kernspinn soll noch am Montag etwas Licht ins Dunkel bringen. Die "Bild" geht jedoch von einem "längeren Ausfall" aus. In diesem Zusammenhang ist es aber wohl positiv für die Dortmunder, dass am kommenden Wochenende der Ligabetrieb ruht.