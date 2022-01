BVB und Bayer an Fulham-Youngster dran

Mick Haynes via www.imago-images.de

Fábio Carvalho wird nicht nur von den Gegenspielern, sondern auch von zahlreichen Klubs gejagt

Fábio Carvalho zählt zu den größten Versprechen des englischen Zweitligisten Fulham FC. Als Tabellenführer nehmen die Cottagers derzeit Kurs zwar auf den Aufstieg ins Oberhaus - ein Abschied des 19-Jährigen soll dennoch so gut wie sicher sein. Offenbar wirbt auch der BVB um den Youngster.

Kommt ein weiteres vielversprechendes Talent von der Insel in die Fußball-Bundesliga? Wie der brasilianische Sportjournalist Bruno Andrade via Twitter verlauten lässt, ist dies mittlerweile ein nicht unwahrscheinliches Szenario.

Demnach zeigen mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gleich zwei Klubs aus Deutschland Interesse am Offensivspieler, die ohnehin in Europa für ihre gute Arbeit mit jungen Spielern bekannt sind. Somit gesellen sich der BVB und der Werksklub zu Premier-League-Vertreter Liverpool, der Carvalho vordergründig ins Visier genommen hat.

Klubs wie Leeds United, Southampton und West Ham United sollen ebenfalls Schlange stehen, berichtete zuletzt "Football Insider".

Besonders attraktiv für die Interessenten dürfte der im Sommer auslaufende Vertrag des in Portugal geborenen englischen U-Nationalspielers sein. Berichten zufolge hat sich der Youngster bereits dazu entschlossen, seinem Ausbildungsklub im Sommer den Rücken zu kehren. Fulham erhält somit nach der Saison keine Ablöse für den U19-Nationalspieler.

Carvalho, der seit seinem zwölften Lebensjahr für Fulham spielt, beeindruckte in der laufenden Spielzeit mit acht Toren in 17 Zweitliga-Spielen - allein vier gelangen ihm in den letzten drei Partien. Beim jüngsten 3:2-Sieg bei Stoke City feierte er mit einem Treffer ein mehr als gelungenes Comeback nach überstandener Fußverletzung.

Favorit auf den Zuschlag gilt dem "Mirror" zufolge letztlich der FC Liverpool, der 2019 bereits in Harvey Elliott einen weiteren vielversprechenden Spieler aus Fulham losgeeist hatte.