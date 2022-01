Mehrere Tote nach Tragödie beim Afrika-Cup

unknown

Das Unglück ereignete sich vor dem Olembe-Stadion

Eine Tragödie überschattet den Afrika-Cup: Mindestens acht Menschen sind bei einer Massenpanik beim Einzug von Gastgeber Kamerun ins Viertelfinale gestorben.

Krankenwagen, die kaum vorwärtskommen. Verletzte, die auf dem Boden kauern. Tränen, Wut, Verzweiflung und Angst. Beim Afrika-Cup in Kamerun haben mindestens acht Menschen nach einer Massenpanik ihr Leben verloren. Bei der Tragödie am Montagabend wurden nach offiziellen Angaben 38 Menschen verletzt, darunter sieben schwer. Präsident Paul Biya ordnete am Dienstag eine Untersuchung des Unglücks an.

Die FIFA sprach den Familien und Angehörigen der Opfer ihr "tiefstes Mitgefühl" aus. "In diesen schweren Stunden" vereine sich der Fußball "im Gebet" und sei in Gedanken bei den Toten und Verletzten, hieß es in einer Mitteilung.

Unter den Toten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Kind, zwei Frauen und vier Männer. Eine weitere Leiche konnte demnach nicht identifiziert werden, weil sie von Angehörigen mitgenommen wurde. Das Ministerium erklärte, die Verletzten seien "sofort" in Krankenwagen abtransportiert worden, aber Stau auf den Straßen habe die Rettungsaktion behindert. Unter den Verletzten sei auch ein Baby, das aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sei.

Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass am Olembe-Stadion in Jaunde vor dem Achtelfinale zwischen Gastgeber Kamerun und dem Sensationsteam der Komoren (2:1) "völliges Chaos" ausgebrochen sei, nachdem Fans ohne Eintrittskarten versuchten, ins Stadion zu gelangen.

"Ich hatte meine Eintrittskarte, aber plötzlich kam eine Gruppe von Leuten ohne Ticket an und versuchte, sich einen Weg zu bahnen - und wir wurden gegen die Zäune gedrückt", sagte der Fan: "Ich wurde gegen eine Frau gequetscht, die sagte, sie könne nicht atmen. Schließlich gab das Tor nach. Es war das reinste Chaos."

Kameruns Gesundheitsminister Manaouda Malachie veröffentlichte auf Twitter Bilder, die ihn beim Besuch eines Krankenhauses zeigen, in dem die Verletzten behandelt werden. "Es wird alles getan, um sie kostenlos zu versorgen und ihnen die beste Unterstützung zukommen zu lassen", schrieb er dazu.

Die afrikanische Fußball-Konföderation CAF entsandte ihren Generalsekretär "an das Bett der Opfer, die in die Krankenhäuser von Jaunde eingeliefert wurden". Der Dachverband erklärte zudem, dass eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet wurde. Noch am Dienstag sollte eine "Krisensitzung" mit Kameruns Organisationskomitee zur Sicherheit in den Stadien stattfinden.

Das Olembe-Stadion mit einer Kapazität von 60.000 Plätzen war eigens für den Afrika-Cup gebaut worden. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurde die Zuschauer-Kapazität auf 60 Prozent reduziert - für Spiele Kameruns sind es jedoch 80 Prozent.