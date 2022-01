Medien: Gladbach bereitet Offerte für Ligue-1-Star vor

JB Autissier via www.imago-images.de

Angeblich Kandidat in Gladbach: Angelo Fulgini (l.)

Noch in der Winterpause will der kriselnde Bundesligist Borussia Mönchengladbach das Gesicht der Mannschaft verändern und sowohl Zu- als auch Abgänge verkünden. Eine der spannendsten Personalien ist dabei Denis Zakaria, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und spätestens im Sommer weg ist - unter anderem sind der FC Bayern und der BVB am Schweizer interessiert. Einem Medienbericht zufolge könnte ein potenzieller Nachfolger für den Mittelfeldmann bereits in Kürze am Niederrhein aufschlagen.

Sechs Tage bleiben Gladbach-Manager Max Eberl und seinen Kollegen noch, um dem Team der Fohlen eine Frischzellenkur zu verpassen. Am Montag schließt das Winter-Transferfenster, bis dahin sollen noch mehrere Deals festgezurrt werden.

Nach Informationen des Portals "Foot Mercato" steht ein ehemaliger französischer U21-Nationalspieler auf dem Einkaufszettel der Borussia weit oben: Angelo Fulgini vom Ligue-1-Klub SCO Angers soll es den Verantwortlichen angetan haben.

Der 25-Jährige fühlt sich im zentral-offensiven Mittelfeld am wohlsten, in der aktuellen Saison sammelte er in bislang 20 Einsätzen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Vorlagen).

Gladbach bereitet Angebot für Fulgini vor

Dem Vernehmen nach soll Gladbach am vertraglich noch bis 2023 gebundenen Fulgini "sehr interessiert" sein, habe darüber hinaus auch schon Kontakt zu dessen Arbeitgeber aufgenommen und bereite derzeit ein konkretes Angebot vor.

Positiv: Wie es heißt, soll die Perspektive, künftig in der Bundesliga für die Fohlen auflaufen zu können, den auch vom FC Burnley umworbenen Fulgini durchaus reizen.

Allerdings müsste für den spielstarken Franko-Ivorer wohl eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich berappt werden. Eine Summe, die wahrscheinlich nur durch einen sofortigen Zakaria-Verkauf gestemmt werden könnte.