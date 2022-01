Offensiv-Juwel noch in dieser Woche zu Hertha BSC?

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Kélian Nsona steht auf dem Sprung zu Hertha BSC

Dass der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC das französische Offensiv-Talent Kélian Nsona verpflichten will, gilt schon seit einiger Zeit als sicher. Jetzt könnte der Flügelstürmer schon in diesem Transferfenster kommen, was jetzt auch der Sportdirektor seines Klubs offiziell bestätigte.

Olivier Pickeu verantwortet als Sportdirektor die Transfergeschäfte beim französischen Zweitligisten SM Caen. Er gab gegenüber dem Radiosender "France Bleu" öffentlich bekannt, dass ein Wechsel des Nachwuchstalents noch in diesem Januar angestrebt wird.

"Es gibt noch eine Personalie, die nicht abgeschlossen ist. Es handelt sich um Kélian Nsona. Ich hoffe, dass wir das bis zum 31. Januar vom Tisch haben", wurde der Caen-Funktionär zitiert.

Es sei laut Pickeu ein "offenes Geheimnis, dass er zu Hertha BSC gehen will". Der Sportdirektor des Tabellen-13. der französischen Ligue 2 habe mit seinen Kollegen aus Berlin telefoniert. "Wir werden weiter daran arbeiten, dass er [Nsona, Anm. d. Red.] vor dem 31. Januar zu ihnen kommt."

Die letzten entscheidenden Verhandlungen über die Personalie sollen gegenwärtig laufen.

Hertha BSC: Vierjahresvertrag für Nsona?

Hertha BSC hatte sich trotz der sportlich prekären Situation bisher auf dem Transfermarkt deutlich zurückgehalten. Mit Fredrik André Björkan wurde erst ein externer Neuzugang vermeldet, obwohl der Hauptstadt-Klub auf gleich mehreren Positionen noch Handlungsbedarf sieht.

Der Flügelstürmer Nsona soll der Offensivreihe neuen Schwung verleihen, die in den letzten Wochen in der Bundesliga deutlich an Torgefahr eingebüßt hatte.

Der mehrmalige französische U-Nationalspieler Nsona soll bei Hertha BSC einen Vierjahresvertrag unterzeichnen und könnte noch in dieser Kalenderwoche in Berlin eintreffen. Er ist auf beiden offensiven Außenbahnen einsetzbar und stand in der laufenden Saison bereits in 30 Meisterschaftsspielen in der Ligue auf dem Rasen.