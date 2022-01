FC Bayern verlängert mit Top-Talent

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Lukas Schneller bleibt beim FC Bayern

Nachwuchs-Keeper Lukas Schneller hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Generell herrscht auf der Münchner Torwart-Position aktuell viel Bewegung.

Der FC Bayern und Lukas Schneller haben sich darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit bis Ende Juni 2024 fortzusetzen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Zuvor berichtete die "Bild".

"Lukas ist ein sehr ehrgeiziger junger Keeper, leider wurde er in der bisherigen Saison vom Verletzungspech verfolgt. Mit seiner Entwicklung als Torwart sind wird aber sehr zufrieden und glauben, dass er bei uns auch die nächsten Schritte machen kann", wird Campus-Leiter Jochen Sauer auf "fcbayern.com" zitiert.

"Ich bedanke mich beim FC Bayern für das Vertrauen. Ich habe hier alle Jugendmannschaften durchlaufen und freue mich auf die Zukunft bei meinem Herzensklub in München. Wir wollen mit den Amateuren den Wiederaufstieg in die 3. Liga feiern!", ergänzte Schneller.

Der 20-Jährige kommt in der Regel in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Aufgrund von Verletzungen stand Schneller in dieser Saison aber erst vier Mal zwischen den Pfosten. Dennoch halten die Verantwortlichen des FC Bayern wohl große Stücke auf den Schlussmann.

In der internen Torhüter-Hierarchie soll Schneller auf Christian Früchtl, der derzeit hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich die Nummer drei ist, ordentlich Boden gut gemacht haben. Schnellers Ehrgeiz imponiert den Bayern-Bossen angeblich. Der aktuelle Vertrag des Keepers läuft am Saisonende aus.

Laut "Bild" darf sich auch Ulreich (Vertrag bis 2022) Hoffnungen auf ein neues Arbeitspapier machen. Schließlich ist Alexander Nübel noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen. Somit könnte der FC Bayern in der kommenden Saison noch einmal auf Ulreich als Neuer-Stellvertreter setzen.

Großer Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Außerdem kämpft Johannes Schenk (Vertrag bis 2024) beim Rekordmeister um seine Chance. "Sport1" zufolge sind die Leistungen des U19-Torhüters derart überzeugend, dass er derzeit als größtes Torwart-Talent in den Reihen der Münchner gilt. Schenk trainiert wie Schneller regelmäßig bei den Profis mit.

Mit Ron-Thorben Hoffmann hofft aber noch ein weiterer Schlussmann auf seine Chance beim FC Bayern. Der 22-Jährige ist momentan an den englischen Drittligisten AFC Sunderland ausgeliehen. In der laufenden Saison absolvierte Hoffmann bereits 21 Spiele für den Traditionsverein.

Fest steht: Während Neuer höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren der Stammtorhüter des FC Bayern bleiben wird, dürfte es hinter der Nummer eins einen knallharten Konkurrenzplatz um die weiteren Plätze geben.