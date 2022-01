Offiziell! Hertha BSC holt aussortierten VfB-Star

Alexander Keppler via www.imago-images.de

Marc Oliver Kempf wechselt vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC

Was die Spatzen schon länger lautstark von den Dächern der Hauptstadt pfeifen, ist nun auch offiziell in trockenen Tüchern: Hertha BSC hat Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart verpflichtet. Das bestätigten beide Klubs am Dienstag.

Bei Hertha BSC unterschreibt Kempf einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Die Berliner verkündeten allerdings, dass der obligatorische Medizincheck noch aussteht. Wie hoch die Ablöse ausfällt, wurde nicht verkündet. Der Vertrag des Defensivspielers wäre im Sommer allerdings ohnehin ausgelaufen.

Der 26-Jährige weilte bis zuletzt noch mit dem VfB Stuttgart im Trainingslager in Marbella, ist inzwischen aber in Richtung Berlin aufgebrochen, um den Gesundheitscheck zu absolvieren.

Kempf wurde bei Eintracht Frankfurt ausgebildet, erlebte seinen Durchbruch allerdings erst nach seinem Wechsel zum SC Freiburg im Sommer 2014. 2018 zog es den Innenverteidiger weiter ins Schwabenland. Bislang bestritt der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler 110 Bundesliga-Spiele (9 Tore).

Von VfB Stuttgart zu Hertha BSC: Der Abstiegskampf bleibt

Die sportliche Ausgangslage ändert sich für Kempf derweil nicht im ganz großen Stil. Der VfB Stuttgart hängt mit gerade mal 18 Zählern aktuell im Tabellenkeller der deutschen Fußball-Bundesliga fest, Hertha BSC rangiert allerdings nur vier Pünktchen vor dem VfB.

Sicher auch, da die Alte Dame im Saisonverlauf bereits 42 Gegentore kassierte, nur Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth verzeichnet mit 52 mehr Gegentreffer. Mit Kempf soll die Defensiv-Schwäche nun behoben werden.

Kurios: Unlängst schloss Herthas Sportdirektor Winter-Neuzugänge trotz einer Flut an Gerüchten noch aus.

Man habe aber noch immer "einen sehr teuren Kader, der seinen Ansprüchen nicht gerecht wird", so Bobic deutlich: "Wer also fragt, wie viele Spieler ich während der Transferperiode im Januar noch holen werde, dem antworte ich: 'Mit welchem Geld?'", erklärte Bobic im Gespräch mit der "Abendzeitung".