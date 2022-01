Fünf Coronafälle beim SC Paderborn

FIRO/FIRO/SID/

Beim SC Paderborn sind fünf Spieler Corona-positiv

Beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn sind im Rahmen der regelmäßigen Coronatests Infektionen bei fünf Spielern nachgewiesen worden. Die Betroffenen haben sich in Quarantäne begeben, das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Für den überwiegenden Teil der Mannschaft lief der Trainingsbetrieb laut SCP "in der geplanten Weise" weiter. Paderborn tritt nach der Länderspielpause am 5. Februar beim FC St. Pauli an.