Haaland-Verletzung angeblich enthüllt

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Erling Haaland wird dem BVB wohl länger fehlen

Seitdem Erling Haaland beim Sieg von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:2) vorzeitig den Rasen verlassen musste, überwiegt eine Frage im Umfeld des BVB: Ist der Norweger verletzt und wenn ja, wie lange fällt er aus? Ein Medienbericht will nun etwas Licht ins Dunkel bringen.

"Am Sonntag und Montag wurde Haaland eingehend untersucht. Dem ärztlichen Bulletin zufolge laboriert Haaland an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen", teilte der BVB am Montag mit. Keine genaue Diagnose, keine Ausfallzeit. Die "Bild" will nun aber Genaueres erfahren haben.

Der Zeitung zufolge hat sich Haaland am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Um die schwere der Verletzung und die genaue Ausfallzeit zu ergründen, müssen demnach allerdings weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Daher soll beim BVB auch noch eine "Mini-Hoffnung" existieren, dass Haaland beim nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 06. Februar wieder mit von der Partie ist.

Wird der BVB im Winter noch einmal aktiv?

Dass ein Ausfall die Chancen der Borussen mildern würde, steht derweil außer Frage: Mit 23 Toren sowie sechs Vorlagen in 20 Pflichtspielen ist Haaland der mit großen Abstand gefährlichste Akteur der Schwarzgelben.

Laut "Bild" ist unabhängig vom Ergebnis weiterer Untersuchungen allerdings ausgeschlossen, dass die Dortmunder im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Zum einen hoffe man auf eine schnelle Genesung des Superstars. Zum anderen böten die Finanzen aufgrund der Corona-Krise aktuell schlicht keinen Handlungsspielraum.

Coach Marco Rose muss im Fall des Falles also mit dem vorhandenen Personal auskommen. Mit Youngster Youssoufa Moukoko, Steffen Tigges und Donyell Malen stehen noch drei Spieler im Kader, die sich im Sturmzentrum wohlfühlen. Zudem könnten Kapitän Marco Reus und Thorgan Hazard aushelfen.