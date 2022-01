Senegal stolpert ins Viertelfinale des Afrika-Cups

AFP/SID/PIUS UTOMI EKPEI

Senegal schlägt Kap Verde mit 2:0

Senegals Fußball-Nationalmannschaft mit Liverpool-Star Sadio Mané hat das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht - dabei aber keinen guten Eindruck hinterlassen.

Gegen Außenseiter Kap Verde gewann Senegal sein Achtelfinale mit 2:0 (0:0), erst nach zwei Platzverweisen gegen den Außenseiter traf Mané zur Führung (63.). In der Nachspielzeit legte zudem Bamba Dieng (90.+2) nach.

Schon nach 21 Minuten hatte Patrick Andrade wegen groben Foulspiels Rot gesehen, in der zweiten Hälfte musste dann auch der kapverdische Torhüter Vozinha nach einer Notbremse vom Platz (57.). Senegal hatte schon in der Gruppenphase lediglich einen Treffer per Foulelfmeter erzielt und tat sich nun auch am Dienstag schwer.

Mit Bayern Münchens Bouna Sarr in der Startelf kam das Team zu einem frühen Pfostenschuss durch Mané (2.), doch es blieb lange Zeit der einzige Aufreger - bis zum heftigen Zusammenprall zwischen Mané und Vozinha, in dessen Folge der Torwart des Feldes verwiesen wurde.

Erneut Mané war es dann, der nach einer Ecke traf. Der Angreifer musste wenig später sichtlich angeschlagen ausgewechselt werden, in der Schlussphase hatte Kap Verde dann sogar noch die Chance zum Ausgleich.