Kauf-Klausel enthüllt: So viel kostet Schalkes Traumstarter

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Andreas Vindheim spielt (mindestens) bis Sommer beim FC Schalke 04

Andreas Vindheim ist vom FC Schalke 04 bislang nur bis zum Sommer ausgeliehen, doch nun wurde enthüllt, wie viel der rechte Verteidiger im Falle eines fixen Transfers kosten würde.

Er könnte im Aufstiegsvorhaben des FC Schalke 04 zum X-Faktor werden: Das bewies Andreas Vindheim bereits in seinem ersten Spiel für die Königsblauen. Beim 5:0-Erfolg bei Erzgebirge Aue führte sich der Winterneuzugang mit einem Tor und drei Torbeteiligungen perfekt ein.

"Ich hätte mir keinen besseren Start erträumen können", sagte der 26-jährige Norweger nach dem deutlichen Auswärtserfolg, dem höchsten seit dem 7:0 beim FC Bayern 1976, gegenüber "Sport 1". Gut möglich, dass auf das Traum-Debüt eine eine lange Zukunft bei S04 folgt, denn in Vindheims Vertrag gibt es offenbar eine Kauf-Klausel.

Im Sommer können die Königsblauen den Verteidiger, der eigentlich noch bis 2024 an Sparta Prag gebunden ist, nach Informationen von "Sport Bild" fest verpflichten. Die Ablöse liegt bei 1,3 Millionen Euro.

Die Kaufoption für Vindheim gilt sowohl bei Nicht-Aufstieg als auch bei erfolgreicher Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. In beiden Fällen würde Vindheim die gleiche Summe kosten.

Was den Norweger für Schalke aber auch ohne möglichen festen Transfer ganz besonders macht: seine Leihe kostet nichts. Die Königsblauen müssen keine Gebühr an Sparta Prag entrichten, wo er in der Hinrunde nur sechsmal für meist kürzere Einsätze berücksichtigt wurde.

Vindheim: Will mit Schalke gegen den FC Bayern spielen

In Gelsenkirchen hingegen dürfte Vindheim nach seinem starken Auftakt Stammkraft werden. Bei den Schalkern soll er zusammen mit dem linken Flügelspieler Thomas Ouwejan für scharfe Flanken in die Mitte sorgen. Dass er dies kann, hatten S04-Scouts vorher beobachtet und den Norweger daher ganz oben auf die Liste gesetzt.

Für Vindheim steht ohnehin fest, wohin der Weg gehen soll. "Ich will gegen Bayern und Dortmund spielen", erklärte er zuletzt. Für den 26-Jährigen gehört sein neuer Klub ins Oberhaus. "Schalke hat alles, was es zum Aufstieg braucht".

Die Rückkehr in die Beletage sei "die Ambition des Vereins, die Ambition der Mannschaft und meine Ambition".