Das bedeutet die Haaland-Verletzung für den Adeyemi-Deal

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Karim Adeyemi soll in der nächsten Saison zum BVB kommen

Der Schock saß tief bei Borussia Dortmund, nachdem sich die erste Diagnose zum Wochenstart bestätigte: Starstürmer Erling Haaland fällt zum wiederholten Male in dieser Saison mit einer muskulären Verletzung aus und wird dem BVB möglicherweise im Verfolgerduell gegen Bayer Leverkusen am 6. Februar nicht zur Verfügung stehen. Was hat diese Konstellation für Auswirkungen auf das Dortmunder Interesse an Karim Adeyemi?

In den vergangenen Tagen wurde bereits enthüllt, dass sich die BVB-Macher um Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl nach Österreich begeben haben, um in Salzburg über den Transfer des deutschen Nationalspielers zu verhandeln.

Sicher ist, dass sich die Schwarz-Gelben intensiv um den 20-Jährigen bemühen und auch grundsätzlich bereit sein sollen, die von RB Salzburg aufgerufenen 30 bis 40 Millionen Euro Ablösesumme zu bezahlen.

Ebenso klar ist allerdings offenbar, dass ein Wechsel noch in dieser Transferperiode nicht mehr stattfinden wird. So berichtete es die "Bild".

Nach Angaben der Zeitung ist ein Blitz-Wechsel des Salzburg-Knipsers bis zum 31. Januar "nahezu ausgeschlossen", unabhängig vom Gesundheitszustand Erling Haalands.

BVB und RB Salzburg haben sich noch nicht geeinigt

Wie es weiter heißt, soll es zwischen RB Salzburg und dem BVB noch immer nicht zum entscheidenden Durchbruch gekommen sein, was die finanziellen Rahmenbedingungen des Transfers angeht.

Der österreichische Meister und der deutsche Pokalsieger liegen wohl noch zu weit auseinander, was die endgültige Ablösesumme für Adeyemi anbelangt.

Der gebürtige Münchner besitzt derzeit noch einen laufenden Vertrag bis 2024 in Österreich, wo er seit 2018 für den FC Liefering und RB Salzburg fußballspielt. In der laufenden Bundesliga-Saison ist er in Österreich mit 14 Toren in 17 Spielen der überragende Akteur.