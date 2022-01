LIVE: Kahn bestätigt Süle-Aus und spricht über Nachfolger

FC Bayern München/Pool/Pressefo via www.imago-imag

Oliver Kahn spricht über die Lage beim FC Bayern

Der FC Bayern München lädt am heutigen Mittwochmittag kurzfristig zur Pressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Wird der 52-Jährige sich zur Zukunft von Niklas Süle äußern? Gibt es überraschend doch einen Winter-Transfer? Auch die neuen Corona-Regeln im Freistaat dürften Thema sein.

sport.de begleitet die PK des FC Bayern an dieser Stelle heute ab 13:00 Uhr im ausführlichen Live-Ticker.

+++ Kahn über Corentin Tolisso +++

"Nach einigen Verletzungen ist es erstaunlich, auf welchem Leistungsniveau er Fußball spielt. Es kann uns nichts besseres passieren, als wenn Spieler Top-Leistungen erbringen."

+++ Kahn über mögliche Süle-Nachfolger +++

"Wir beschäftigen uns immer mit allen Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, was die Innenverteidiger-Position anbelangt. Natürlich beschäftigen wir uns mit Spielern. Wir haben Lucas Hernández in der Innenverteidigung, mit Dayot Upamecano einen exzellenten Innenverteidiger, ein Talent mit Tanguy Nianzou. Auch Benjamin Pavard kann dort spielen."

+++ Kahn erneut über Corona und fehlende Fans +++

"Es war und ist eine sehr schwierige Situation. Trotzdem gibt es einen Silberstreif irgendwo am Horizont, dass wir es schaffen, aus dieser Pandemie herauszukommen. Diese Hoffnung haben alle! Darum macht es Sinn, mit 10 000 Zuschauern anzufangen. Aber ich bin sehr vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen."

+++ Kahn über die Corona-Lage +++

"Ich habe mich bei dem Berlin-Spiel mit unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen, um Entscheidungen zu verstehen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Es macht Sinn, mit 10.000 Zuschauern anzufangen."

+++ Kahn über Fan-Rückkehr in die Allianz Arena +++

"Es war ein sehr erfreulicher erster Schritt in die richtige Richtung. Dieses Signal ist wichtig in dieser Zeit. Wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Wir haben Daten gesammelt, als wir noch Zuschauer hatten. Diese Daten belegen, dass so gut wie kein Infektionsgeschehen von unserem Stadion ausgegangen ist."

+++ "Lange Verhandlungen mit Süle" +++

"Die Verhandlungen mit Niklas haben sich eine sehr lange Zeit hingezogen. Wir haben ihm ein Angebot gemacht, dieses hat er nicht angenommen, wie er uns mitgeteilt hat. Er möchte am Saisonende den Verein verlassen." Der Klub habe "eine gewisse Verantwortung, was die Angebote angeht", so Kahn weiter. "Wir müssen uns an gewisse Rahmenbedingungen halten."

Zu den Aussagen von Herbert Hainer, der noch am Sonntag davon sprach, dass sich Süle noch entscheiden muss: "Er wollte sich ein kleines Hintertürchen offen lassen. Jetzt wissen wir, wie die Situation ist. Das hat sich im Laufe der letzten Tage so ergeben. Ich glaube, man muss in Betracht ziehen, es sind viele Gespräche, die stattfinden. Irgendwann trifft ein Spieler dann seine Entscheidung."

+++ Kahn bestätigt Süle-Abschied +++

Nun ist es also klar: Niklas Süle wird den FC Bayern nach der Saison verlassen und seinen Vertrag nicht verlängern. Das hat Oliver Kahn gerade bestätigt!

+++ Noch warten wir auf erste Informationen +++

Geduld ist gefragt.

+++ In Kürze geht es los! +++

Anders als sonst ist heute alles etwas mysteriöser. Noch gibt es kaum Informationen. Wir sind gespannt, was gleich passiert.

+++ Niklas Süle vor Abschied vom FC Bayern? +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Niklas Süle entschieden, seinen Vertrag beim FC Bayern nicht über den Sommer hinaus zu verlängern und sucht stattdessen eine neue Herausforderung. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung des Vereins zu diesen Meldungen. Gut möglich jedoch, dass Oliver Kahn gleich für Klarheit sorgt. Lässt der Vorstandsvorsitzende auch einen tieferen Blick in die Abläufe der gescheiterten Vertragsverlängerung zu? Gibt es sogar Hinweise, wie es für Süle im Juli weitergeht?

+++ FC Bayern wieder vor einer fünfstelligen Zahl von Fans +++

Am Dienstag beschloss das bayerische Landeskabinett um Ministerpräsident Markus Söder, die bisherige Regelung, keine Zuschauer in die Sport- und Wettkampfstätten zu lassen, zu lockern.

Künftig dürfen in Bayern wieder bis zu 10.000 Fans in die Stadien kommen. Die neue Regelung soll schon ab dem kommenden Donnerstag, 27. Januar, gelten.

Überall im Freistaat soll dann eine Auslastung der vorhandenen Kapazitäten in den Stadien und Hallen bis 25 Prozent möglich sein, bei einer maximalen Besucherzahl von 10.000 Zuschauern. Was bedeutet diese Änderung für den FC Bayern? Welche Bereiche der Allianz Arena können dann besetzt werden? Wie werden die Karten verteilt? Oliver Kahn wird Genaueres dazu sagen können.

+++ Überraschender Winter-Transfer beim FC Bayern? +++

Dass Oliver Kahn am 13 Uhr einen Winter-Transfer verkündet, ist kaum denkbar. Zuletzt betonten die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters immer wieder, dass keine Neuzugänge geplant sind. Möglicherweise haben die Bosse aber doch ihre Meinung geändert und überraschen die Fans mit einem neuen Gesicht. Zuletzt wurde unter anderem über einen Transfer von Matthias Ginter spekuliert. Aus Italien wurde berichtet, dass die Münchner im Werben um den Nationalspieler in der Pole Position sind. In Kürze wissen wir mehr.