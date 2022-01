Tuchel zu "brutal" - Star-Flucht beim FC Chelsea?

Dave Shopland/Shutterstock via www.imago-images.de

Thomas Tuchel (r.) sorgt beim FC Chelsea derzeit angeblich nicht für gute Stimmung

Seit einem Jahr ist Thomas Tuchel inzwischen Teammanager beim FC Chelsea. Obwohl es sportlich weiterhin nicht schlecht läuft, soll dem früheren BVB-Coach in London nun heftiger Gegenwind drohen.

Die Ansprache, die Thomas Tuchel wählt, soll den Akteuren des FC Chelsea zum Teil stark aufstoßen. Das berichtet "The Athletic". Demnach soll Tuchel vor allem bei den Offensivkräfte der Blues anecken.

Eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld der Londoner beschreibt die Art des 48-Jährigen als "brutal". Die Spieler werden von Tuchel beim Training und im Spiel regelmäßig für jede falsche Entscheidung und vergebene Chance mit einem "Sperrfeuer der Kritik" bedacht.

Tuchels rigoroses Auftreten soll inzwischen dazu geführt haben, dass sich die Angreifer hinterfragen, kaum noch instinktiv spielen und sogar Angst haben, Dinge zu riskieren, so die Quelle weiter. Weiterhin soll bei einigen Stars der Eindruck entstanden sein, dass Tuchel die Wahl des richtigen Personals für die Spiele häufig aus der Emotion heraus fällt, anstatt Form und Fitness an erste Stelle zu setzen.

Die Erfolge der vergangenen Saison sollen die kritischen Stimmen noch erstickt haben. Jetzt, wo man auf Rang drei bereits zehn Punkte hinter Tabellenführer Manchester City liegt, finden die Kritiker allerdings Gehör, schlussfolgert der Bericht.

Schlechte Stimmung beim FC Chelsea?

"Der Respekt vor dem, was er erreicht hat, ist weiterhin existent, aber die Bindung ist nicht mehr so eng wie sie war", wird eine weitere Quelle bezüglich Tuchel zitiert. In den vergangenen Wochen soll die Stimmung auf dem Klub-Gelände insgesamt nicht gut gewesen sein.

Letztlich sollen einige Stars sogar mit dem Gedanken spielen, Chelsea zu verlassen.

Bekanntestes Beispiel dürfte Romelu Lukaku sein. Der Belgier erklärte im Dezember 2021 gegenüber "Sky Sports": "Mir geht es körperlich gut, aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation bei Chelsea. Tuchel hat sich für ein anderes Spielsystem entschieden. Ich werde weiterhin professionell bleiben, aber ich bin nicht glücklich."

Aussagen, die beim Trainer nicht gut ankamen. Tuchel verzichtete einige Spiele lang komplett auf Lukaku. Am Ende kam es allerdings zu einer Versöhnung. Intern scheinen die Feuer aber weiterhin zu lodern.