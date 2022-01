England-Gerücht um Thomas Müller

Julius Frick via www.imago-images.de

Thomas Müller hat in seiner Karriere nur für den FC Bayern gespielt

Thomas Müller verbrachte seine komplette Fußball-Karriere bislang beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München, für den er über 600 Pflichtspiele absolvierte. An Gelegenheiten für einen Wechsel mangelte es dem 32-Jährigen allerdings nicht. Nun sollen gleich zwei Klubs die Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecken.

Der FC Everton und Newcastle United aus der englischen Premier League sollen ein Auge auf den Routinier des FC Bayern geworfen haben. Das enthüllte "Bild"-Fußballchef Christian Falk.

Sportlich können beide Klubs freilich keine besonderen Anreize bieten, kämpfen sie im englischen Oberhaus doch um den Klassenerhalt. Vor allem Newcastle dürfte Müller allerdings ein sehr interessantes Angebot machen.

Seit der Übernahme durch den saudischen Staatsfonds PIF im Oktober 2021 gelten die Magpies als reichster Fußball-Klub der Welt. Kurz: Geld spielt im Norden Englands keine Rolle. Im Poker um die Stars der Szene zieht Newcastle allerdings dennoch meist den Kürzeren. Zu prekär ist die sportliche Situation des Tabellen-18. der Premier League, eine Saison ohne Teilnahme am europäischen Wettbewerb für viele Top-Kicker eine wenig verlockende Vorstellung.

Lässt der FC Bayern Müller überhaupt ziehen?

Das dürfte auch für Müller gelten. Der Top-Vorbereiter des FC Bayern hat in seiner Karriere zwar schon alles gewonnen, der Titelhunger des deutschen Nationalspielers dürfte allerdings noch lange nicht gestillt sein.

Einem Wechsel von Müller dürfte allerdings noch eine weitere Hürde im Weg stehen: Der Ur-Bayer steht noch bis Ende Juni 2023 an der Säbener Straße unter Vertrag, die Münchner dürften ihren Leistungsträger nicht kampflos ziehen lassen.

"Ob es Manuel Neuer, ob es Robert Lewandowski, ob es Thomas Müller ist - es sind alles Größen dieses Vereins, alles Spieler, an denen man auch die Erfolge des letzten Jahrzehnts und die aktuellen Erfolge festmachen kann", bestätigte Vorstandschef Kahn in München bei einer Video-Interviewrunde die Bedeutung von Müller und Co. Gespräche über die Verlängerung der Verträge der Stars stünden "ganz oben auf der Agenda".