Niko Kovac als Feuerwehrmann in Gladbach gehandelt

Niko Kovac (l.) trainierte bis 2019 den FC Bayern

Die Abstiegssorgen bei Borussia Mönchengladbach sind in den letzten Wochen immer größer geworden. Die Spekulationen um eine Entlassung von Gladbach-Cheftrainer Adi Hütter haben längst an Fahrt aufgenommen. Ausgerechnet ein Ex-Trainer des FC Bayern wird als Nachfolger gehandelt.

Wie aus einem jüngsten Bericht der "Bild" hervorgeht, wird beim Tabellenzwölften derzeit an einem Notfall-Plan gebastelt, sollte Gladbach auch die Sechs-Punkte-Duelle gegen Arminia Bielefeld (5. Februar) und FC Augsburg (12. Februar) verlieren.

In diesem Fall wäre Adi Hütter auf dem Trainerposten nicht mehr zu halten und würde dem Vernehmen nach rausgeschmissen.

Dann könnte Niko Kovac auf den Plan treten und den Retter-Job in Gladbach antreten. Der 50-Jährige führte den FC Bayern in der Saison 2018/2019 zum Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Nach seiner Entlassung im November 2019 heuerte er beim französischen Ligue-1-Vertreter AS Monaco an, wo er bis zur Winterpause angestellt war.

Auch Hertha BSC hat Kovac wohl auf dem Zettel

Laut dem Zeitungsbericht dürften sich die Gladbacher aber nicht allzu viel Zeit lassen, wollen sie den Ex-Profi tatsächlich als Hütter-Nachfolger installieren. Kovac soll unmittelbar nach seiner Entlassung in Monaco mehrere Anfragen erhalten haben.

Sowohl aus der Bundesliga als auch aus dem europäischen Ausland und von zwei nationalen Verbänden soll es Angebote gegeben haben. Aus Deutschland soll dem Vernehmen nach vor allem Hertha BSC Interesse am Kroaten signalisiert haben - allerdings erst zur kommenden Saison.

Grätscht Gladbach jetzt mit einer konkreten Offerte dazwischen, könnte der ehemalige Herthaner noch in Richtung Fohlenelf umschwenken. Bis zuletzt wurde allerdings vermeldet, dass Kovac erst zur neuen Saison 2022/2023 wieder einen Trainerjob antreten wolle.