Hertha BSC offenbar vor Transfer-Offensive

Sportfoto Zink / Melanie Zink via www.imago-images

Lucas Alario (l.) könnte zu Hertha BSC wechseln

Hertha BSC will in den verbleibenden Tagen der Winter-Wechselphase weiter aufrüsten. Nach Marc-Oliver Kempf, der vom VfB Stuttgart zu den Berlinern wechselte, sollen gleich vier weitere Spieler kommen - darunter ein Stürmer von Bayer Leverkusen.

Als Tabellen-13. hinkt Hertha BSC den eigenen Ansprüchen abermals weit hinterher. Um in der verbleibenden Rückrunde ein deutlich verbessertes Bild abgeben zu können, soll der Kader bis zum 31. Januar nach Angaben des "kicker" erneut ein anderes Gesicht bekommen.

Marc-Oliver Kempf wurde für 500.000 Euro Ablöse aus Stuttgart verpflichtet, um die Abwehr zu stabilisieren. Wie das Fachblatt berichtet, soll nun in Kelian Nsona vom französischen Zweitligisten SM Caen ein Außenstürmer geholt werden. Der 19-Jährige, der auf sechs U18-Länderspiele mit Frankreich zurückblickt, fühlt sich auf dem rechten Flügel zuhause.

Eine direkte Hilfe dürfte Nsona jedoch nicht sein, vielmehr wäre er wohl eine Verpflichtung mit Blick in die Zukunft. Aufgrund eines Kreuzbandrisses machte er sein letztes Spiel Mitte Mai 2021.

Hertha BSC sucht Rechtsverteidiger und Mittelstürmer

Wie der "kicker" weiter ausführt, könnte neben Nsona noch ein weiterer Flügelspieler für die Offensive sowie ein neuer Rechtsverteidiger nach Berlin gelotst werden. Welche Kandidaten in den Plänen von Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic eine Rolle spielen, lässt der Bericht indes offen.

Verbrieft sei allerdings das Interesse an Mittelstürmer Lucas Alario von Bayer Leverkusen, heißt es. Dieser könnte durch eine Vertragsklausel im kommenden Sommer für die festgeschriebene Ablöse von acht Millionen Euro wechseln, sein Berater Pedro Aldave hatte in "Bild" jüngst den Abschied des Argentiniers spätestens zum Saisonende angekündigt.

"Jetzt würde er nur gehen, wenn Bayer es vorschlägt", so Aldave über einen Winter-Wechsel Alarios, der laut "kicker" nun tatsächlich ein Thema werden könnte.

Abwehr-Duo lehnt Abschied von Hertha BSC ab

Alario ist bei der Werkself in dieser Spielzeit nur noch Teilzeitkraft, lediglich einmal stand er in der Bundesliga in einer Bayer-Startelf. Insgesamt kommt er auf 13 Einsätze (ein Tor).

Bei Hertha BSC soll die Stürmersuche höchste Priorität haben. Trotz mehrerer Konkurrenten aus dem In- und Ausland liegen die Berliner angeblich aussichtsreich im Rennen um Alario.

Abgänge dürfte Hertha BSC nach dem Abschied von Dennis Jastrzembski in diesem Winter nicht mehr verzeichnen.

Zwar gibt es dem Bericht zufolge Angebote aus der Türkei für Kapitän Dedryck Boyata, der Verteidiger wolle jedoch seinen bis 2024 gültigen Vertrag erfüllen. Abwehrspieler Marton Dárdai, nach der Kempf-Verpflichtung in der Hierarchie wohl weiter gesunken, lehnt ein Leihgeschäft zum FC Basel bislang ab.