Kehrtwende bei Eintracht-Star Kostic?

Filip Kostic könnte langfristig bei Eintracht Frankfurt bleiben

Filip Kostic wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Doch nun könnte es beim Flügelspieler zu einer Kehrtwende kommen.

Regelmäßig wird Filip Kostic bei Klubs aus der italienischen Serie A gehandelt. Im vergangenen Sommer platzte ein möglicher Wechsel zu Lazio Rom, in den vergangenen Wochen galt Inter Mailand als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung des 29-Jährigen. Allerdings steht inzwischen Nationalspieler Robin Gosens unmittelbar vor einem Wechsel zum italienischen Meister.

Der 27-Jährige, der die letzten Jahre bei Atalanta Bergamo unter Vertrag stand, ist wie Kostic auf der linken Außenbahn beheimatet. Wie die "Bild" mutmaßt, könnte sich ein Inter-Engagement des Frankfurters dadurch erledigt haben. Dabei hatte Kostic noch im Sommer seinen Berater gewechselt - wohl, um bessere Chancen auf einen Wechsel zu erhalten. Immerhin pflegt Alessandro Lucci, der den Linksaußen inzwischen vertritt, dem Boulevardblatt zufolge beste Beziehungen zu Inter und in die Serie A.

Kostic kann sich wohl Verbleib bei Eintracht Frankfurt vorstellen

Jedoch kann sich Kostic offenbar mittlerweile auch einen langfristigen Verbleib bei Eintracht Frankfurt vorstellen. Demnach wäre ein neuer, langfristiger Vertrag für den 43-fachen Nationalspieler interessant. Kostics aktuelles Arbeitspapier ist beim Bundesligisten noch bis 2023 datiert.

Dass der Linksfuß im vergangenen Sommer mit einem Abschied liebäugelte und Ende August sogar im Bundesliga-Duell gegen Arminia Bielefeld fehlte, ist bei Eintracht Frankfurt längst verziehen, zu wichtig ist der Außenbahnspieler für das Team von Trainer Oliver Glasner.

In der laufenden Saison steuerte Kostic in 23 Pflichtspielen bis dato drei Tore sowie zehn Vorlagen bei. Auf dem linken Flügel ist bei der SGE schlicht kein Vorbeikommen an Kostic.