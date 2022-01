Witsel, Tolisso und Co.: Wo wird es im Winter noch ernst

unknown

Hinter der Zukunft von Corentin Tolisso (l.) beim FC Bayern und Axel Witsel (r.) beim BVB steht ein Fragezeichen

Am 31. Januar endet um 18:00 Uhr das Wintertransferfenster der Fußball-Bundesliga. Der ein oder andere Star könnte auf der Zielgeraden noch einen neuen Arbeitgeber finden. Die heißesten Bundesliga-Gerüchte im Check:

Matthias Ginter (28): Borussia Mönchengladbach - Vertrag bis Sommer 2022

Deutscher Nationalspieler, im besten Fußballer-Alter, seit Jahren Stammkraft in der Fußball-Bundesliga - und im Sommer ablösefrei zu haben. Dass die Gerüchteküche um Matthias Ginter beinahe überkocht, überrascht nicht.

Da der 28-Jährige bereits bestätigt hat, dass er eine neue Herausforderung sucht, steht weiterhin auch ein Abschied im Winter im Raum. Zumal es an potenziellen Interessenten nicht mangelt, sich ein schneller Zugriff letztlich als Trumpf im Poker um den Innenverteidiger erweisen könnte.

Vor allem Inter Mailand, der FC Barcelona und der FC Bayern sollen ein Auge auf Ginter geworfen haben, "Bild"-Fußballchef Christian Falk hat im Podcast "Bayern Insider" unlängst sogar berichtet, dass im Dezember bereits Gespräche zwischen den Defensivspieler und dem FC Bayern stattfanden. Ein Deal im Winter würde für den deutschen Rekordmeister aber wohl nur in Frage kommen, wenn Niklas Süle München ebenfalls verlässt. Dass sich Süle erst im Sommer verabschiedet, scheint allerdings in Stein gemeißelt.

Erschwert wird die Situation durch das Beben, das die sportliche Führung der Gladbacher erfasst hat. Der Abschied von Sportboss Max Eberl ist beschlossene Sache, Verhandlungen dürften zumindest kurzfristig ins Stocken geraten.

Denis Zakaria (25): Borussia Mönchengladbach - Vertrag bis Sommer 2022

Was für Ginter gilt, trifft genauso auf Gladbachs Denis Zakaria zu. Die Liste an Klubs, die den Schweizer gerüchtweise auf dem Radar haben, ist allerdings noch länger.

Der FC Bayern soll Kontakt geknüpft haben, ein Wintertransfer ist "Sport Bild" zufolge allerdings kein Thema. Auch beim BVB wird der 25-Jährige hartnäckig gehandelt, derzeit scheint ein Wechsel zu Juventus Turin allerdings die realistischere Option. Laut "Sky Italia" befindet sich Zakaria mit dem italienischen Rekordmeister in intensiven Verhandlungen.

Juventus hat angeblich ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro für einen sofortigen Wechsel abgegeben. Offen ist noch, ob die Fohlen ihren Leistungsträger wirklich schon im Winter abgeben werden.

Axel Witsel (33): Borussia Dortmund - Vertrag bis Sommer 2022

Eine Alternative für das Mittelefeld von Juventus Turin soll Axel Witsel sein. Der Vertrag des Belgiers endet ebenfalls im Sommer 2022, auf eine weitere Zusammenarbeit deutet nicht gerade viel hin.

Gegenüber dem belgischen Narichtenportal "rtbf.be" plauderte Witsels Mitspieler und Landsmann Thomas Meunier zuletzt aus, dass er nicht an einen Verbleib des Routiniers glaubt. "Sein Abenteuer in Dortmund scheint sich dem Ende zu nähern, auch wenn man eine Überraschung nicht ausschließen kann", so Meunier.

Neben Turin soll auch Witsels Ex-Klub Standard Lüttich an einer Rückkehr des verlorenen Sohns arbeiten. Das berichtet "Sport1". Interesse wird zudem dem neureichen Premier-League-Abstiegskandidaten Newcastle United und dem FC Barcelona nachgesagt. Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, ist zumindest Newcastle und Turin eine Offerte im Winter zuzutrauen.

Corentin Tolisso (27): FC Bayern - Vertrag bis Sommer 2022

Verletzungen verhindern seit Jahren, dass Corentin Tolisso beim FC Bayern die 2017 in seinen damaligen Rekordtransfer gesetzten Erwartungen erfüllt. 2021/22 hat allerdings bewiesen, dass der Franzose liefert, wenn es auf ihn ankommt. Plötzlich scheint daher auch ein Verbleib über den Sommer 2022 hinaus wieder möglich zu sein. Dazu müsste Tolisso allerdings bei den Bayern verlängern.

Ob es zu diesem Szenario kommt, darüber herrscht breite Uneinigkeit. Verlängerung, Abschied im Winter, Abschied im Sommer: Alle Optionen schießen regelmäßig ins Kraut. Klar ist, sollte Bayern nach Süle nicht den nächsten Spieler ablösefrei verlieren und Tolisso nicht bleiben wollen, müsste man in den kommenden Tagen tätig werden.

Ein Last-Minute-Deal ist zudem nicht ausgeschlossen, da Tolisso in München wohl auch bei einer Verlängerung der Backup von Leon Goretzka und Joshua Kimmich bleiben dürfte und der Rekordmeister auch bei einem Abgang noch recht gut in der Zentrale besetzt wäre. Und wer weiß? Geht Tolisso, wäre das Geld da, um Zakaria doch noch unter Vertrag zu nehmen,

Marc Affeldt