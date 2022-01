Wechsel zu 96? Entscheidung bei Bayern-Talent gefallen

Johannes TRAUB / JT-Presse.de via www.imago-images

Armindo Sieb läuft aktuell in der Regionalliga Bayern auf

In den letzten Tagen verdichteten sich die Spekulationen, dass sich Zweitligist Hannover 96 mit Nachwuchsstürmer Armindo Sieb vom FC Bayern verstärken will. Jetzt ist bei der Personalie eine Entscheidung getroffen worden.

Hannovers Manager Marcus Mann erklärte gegenüber der "Hannoverschen Zeitung", dass der U19-Nationalspier in diesem Winter nicht mehr aus München zu den Niedersachsen kommen werde.

"Bayern lässt ihn im Winter nicht gehen", so der 96-Funktionär, der den Profi-Kader des Tabellen-13- nur allzu gerne noch kurzfristig verstärkt hätte.

Hannover 96 hat in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga ein gravierendes Offensiv-Problem, in bisher 20 Ligaspielen gelangen lediglich 15 Tore. Das bedeutet gemeinsam mit dem Schlusslicht FC Ingolstadt, welches ebenfalls auf 15 Treffer kommt, den schlechtesten Wert in der zweiten Liga.

Intensiv sondierten die Klubverantwortlichen zuletzt den Markt und waren dabei auf Bayern-Youngster Sieb gestoßen, der in der zweiten Mannschaften des Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern eingesetzt wird. Dort bringt es der 18-Jährige bereits auf 20 Saisonspiele, in denen er drei Tore erzielte.

Sieb bisher mit einem Profi-Spiel für den FC Bayern

Auch wenn ein Leihgeschäft in diesem Winter scheiterte: H96-Manager Mann machte keinen Hehl daraus, dass das Bayern-Talent im Sommer "automatisch wieder Thema" bei Hannover werden wird. Sieb sei "ein interessanter Spieler", was aus 96-Sicht dann auch noch im kommenden Sommer gelten wird.

Vertraglich ist Sieb noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Den endgültigen Sprung zu den Profis von Cheftrainer Julian Nagelsmann hat der gebürtige Hallenser bisher noch nicht geschafft.

In der vergangenen Spielzeit lief er als damals 18-Jähriger einmal für die Münchner Profis im DFB-Pokal auf, wurde im Oktober 2020 beim Erstrunden-Duell in Düren in der zweiten Halbzeit eingewechselt.