FC Bayern erhält bei de Jong wohl neue Konkurrenz

Jose Breton via www.imago-images.de

Frenkie de Jong steht wohl beim FC Bayern, FC Chelsea und bei Juventus im Fokus

Frenkie de Jong ist der großen Erwartungshaltung beim FC Barcelona bislang nicht gerecht geworden. Deshalb wird bereits über einen Wechsel des Spielmachers spekuliert. Immer wieder wird auch der FC Bayern mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. Allerdings ist die Konkurrenz für die Münchner offenbar groß.

Für 86 Millionen Euro verpflichtete der FC Barcelona im Sommer 2019 Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam. Die Bilanz des 24-Jährigen liest sich bis dato aber eher durchwachsen. Zwar ist der zentrale Mittelfeldspieler bei den Katalanen gesetzt, zur Führungspersönlichkeit konnte sich de Jong aber noch nicht entwickeln.

Aufgrund dessen gilt der Achter bei Barca als potenzieller Verkaufskandidat. An möglichen Abnehmern scheint es dabei nicht zu mangeln. Schließlich wurde de Jong in den vergangenen Wochen bereits beim FC Bayern und FC Chelsea gehandelt. Nun steigt angeblich auch Juventus in den Transfer-Poker um den Mittelfeldmann ein.

Laut "Gazzetta dello Sport" haben die Turiner de Jong für den Sommer auf dem Zettel stehen. Durch einen Verkauf des 38-fachen Nationalspielers könnte der finanziell angeschlagene FC Barcelona wichtige Einnahmen generieren. Jedoch soll Juventus noch an einem weiteren Starspieler interessiert sein.

Buhlt Juventus ebenfalls um Jorginho?

Demnach wirbt der italienische Erstligist ebenfalls um Jorginho vom FC Chelsea. Der 30-Jährige ist spätestens seit der vergangenen Saison in der Weltspitze angekommen. So gewann der Sechser mit den Blues die Champions League und krönte sich zudem mit Italien zum Europameister.

Während Jorginho beim FC Chelsea noch bis 2023 unter Vertrag steht, ist de Jongs Arbeitspapier bei Barca sogar noch bis 2026 datiert. Allerdings dürfte Juventus nur beim Erreichen der Champions League realistische Chancen auf die beiden Mittelfeldspieler haben. Aktuell sind die Bianconeri in der Serie A Fünfter.