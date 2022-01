Effenberg attackiert Gladbach-Boss wegen Eberl

Revierfoto via www.imago-images.de

Ließ kein gutes Haar am Gladbach-Boss: Stefan Effenberg

Zwei Tage nach dem emotionalen Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl hat Stefan Effenberg harsche Kritik an Borussia Mönchengladbachs Präsident Rolf Königs geübt.

"Eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition nichts verloren, wenn er so mit Menschen umgeht", sagte der ehemalige Nationalspieler im "Doppelpass" bei "Sport1" über den Gladbach-Boss.

Der 80 Jahre alte Königs hatte mit ebenso ungeschickten wie empathielosen Aussagen in Richtung des zurückgetretenen Eberl ("Wir haben alles dafür getan, um ihn zu halten, um ihn umzudrehen") auf der Pressekonferenz am Freitag für negative Schlagzeilen gesorgt.

Effenberg, der von 1987 bis 1990 und von 1994 bis 1998 für die Gladbacher spielte, zeigte sich fassungslos. "Diese Äußerung ist katastrophal und geht völlig in die falsche Richtung", polterte der 53-Jährige: "Er hat offenbar nicht verstanden, wie man mit solchen Dingen umgehen muss. Von einem Mann seines Alters mit seiner Lebenserfahrung hätte ich etwas anderes gedacht und erwartet."

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sieht dennoch Chancen, dass Eberl irgendwann auf die Bundesligabühne zurückkehrt.

"Ich glaube, dass er den Tank wieder vollmacht und dann wieder zurückkommen wird. Er hat mit unendlichem Einsatz in Gladbach eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten zehn Jahre geschrieben. Das geht auf die Knochen", betonte der 50-Jährige.

Noch keine Vertragsgespräche zwischen Max Eberl und Gladbach

Über die Details der Trennung hat Borussia Mönchengladbach mit Eberl derweil noch nicht geredet. "Wir haben noch gar nicht über Verträge gesprochen", sagte Vizepräsident Rainer Bonhof im "Doppelpass".

Der Funktionär weiter: "Wir haben erst die Situation von Max Eberl zu respektieren und nicht die vertraglichen Dinge. Alles andere steht noch aus."

Eberls Kontrakt beim fünfmaligen deutschen Meister hat noch eine Laufzeit bis 2026.