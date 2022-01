Transfer-Hammer perfekt: Wolfsburg verpflichtet Max Kruse

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Max Kruse: Zieht es ihn nach Wolfsburg?

Die spektakuläre Rückholaktion ist so gut wie perfekt! Der VfL Wolfsburg wird Max Kruse vom 1. FC Union Berlin verpflichten, sobald dieser den Medizincheck am Montag besteht. Am Nachmittag berichtete der "kicker" bereits vom bevorstehenden Transfer des Ex-Nationalspielers.

Der Vertrag des 33-Jährigen wäre zum Saisonende ausgelaufen und für die "Eisernen" war es die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Offensivspieler zu kassieren. Der "Bild" zufolge liegt diese bei rund fünf Millionen Euro. In Wolfsburg wird Kruse einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, weil unsere gemeinsame Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich nehme diese Herausforderung an. Ich freue mich auf die Mannschaft und werde alles geben, um dem Team zu helfen", teilte der Offensivspieler in einem Statement der Wolfsburger mit.

Kruse spielte in der Saison 2015/16 bereits für die "Wölfe" und erzielte in 43 Pflichtspielen neun Tore und legte zwölf weitere Treffer auf. Danach zog es ihm zum SV Werder Bremen. Dort brillierte er später unter Florian Kohfeldt, der aktuell in Wolfsburg als Cheftrainer agiert.

In Berlin war Kruse in der laufenden Saison mit jeweils fünf Toren und Vorlagen in der Bundesliga der Topscorer. Der ehemalige Nationalspieler hat einen großen Anteil daran, dass der Hauptstadtklub derzeit auf einem Champions-League-Rang verweilt. Unter Cheftrainer ist Urs Fischer ist der 33-Jährige in der Startelf gesetzt.

Wolfsburg: Kruse soll die Offensive verstärken

Auch VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer zeigte sich begeistert. "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Max Kruse die vor uns liegenden Aufgaben angehen können. Er ist ein Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und der seine fußballerischen Qualitäten bei jedem Verein, für den er bislang gespielt hat, unter Beweis gestellt hat. Von daher sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird", erklärte er.

Mit Jonas Wind, der kurz vor einem Wechsel vom FC Kopenhagen zum VfL Wolfsburg steht, haben die Niedersachsen den nächsten Neuzugang für die Offensive laut Medienberichten bereits an der Angel.