Sané zeigt Verständnis für Pfiffe der Bayern-Fans

via www.imago-images.de

Befindet sich in Topform: Leroy Sané

Nach einer durchwachsenen ersten Saison beim FC Bayern folgte für Leroy Sané eine schwache EM mit der Nationalmannschaft, die ihn endgültig in eine Krise stürzte. Zu Saisonbeginn hatte der 26-Jährige mit einem Formtief zu kämpfen und zog mit schwachen Leistungen dann auch noch den Groll der Bayern-Fans auf sich. Am zweiten Spieltag wurde der Offensivstar beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena ausgepfiffen.

"In diesem Moment war ich sauer", teilte Sané dem "kicker" mit und betonte: "Aber auf mich und meine Leistung und nicht auf die Fans." Für die Reaktion des Publikums zeigte der Nationalspieler Verständnis und erklärte, dass dies nun einmal zum Leistungssport dazu gehöre. "Wenn du gut spielst, sind alle am Jubeln. Wenn du schlecht spielst, sind alle am Schimpfen", so Sané.

Auf die öffentliche Kritik folgte eine immense Leistungssteigerung des 26-Jährigen. Aus der Startelf ist Sané mittlerweile kaum noch wegzudenken. Zwölf Tore und 13 Vorlagen in 28 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

In München sei er nun "zu hundert Prozent angekommen", versprach Sané. Er sei fit und fühle sich gut. Deshalb lasse er sich nicht beirren. "Ich glaube an mich und lasse mich nicht einschüchtern", ließ er wissen.

Sané nimmt Flick-Lob gelassen zur Kenntnis

Dass die Stimmung zu seinen Gunsten kippte, bekommt er sehrwohl mit. "Ich spüre die Anerkennung der Fans", erklärte Sané.

Auch Nationaltrainer Hansi Flick lobte ihn zuletzt öffentlich. Vor allem das Nachsetzen des Dribbelkünstlers imponiere ihm. "Er verliert den Ball und geht sofort nach – das ist das, was wir erwarten, und auch das, was die Fans von ihm verlangen", sagte Flick der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Sané freut zwar die jüngste Entwicklung, gleichzeitig stellt er allerdings auch klar, dass er sich nichts darauf einbildet - und keinen großen Wert auf Fürsprache legt: "Es ist nicht so, dass ich das Lob unbedingt brauche."