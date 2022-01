Bayern-Ikone Schweinsteiger kritisiert den BVB

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Bastian Schweinsteiger hat über den BVB und den FC Bayern gesprochen

Der frühere Bundesliga-Spieler und heutige TV-Experte Bastian Schweinsteiger hat analysiert, warum es Borussia Dortmund im Titelrennen mit dem FC Bayern so schwer hat. Dabei hat der ehemalige Nationalspieler gleich mehrere Probleme beim BVB ausgemacht.

"Ich finde die Borussia sehr interessant", gab Schweinsteiger im "kicker" zu. Beim 5:1-Erfolg gegen den SC Freiburg Mitte Januar hätte der BVB beispielsweise "eine Weltklasse-Phase" gehabt, sei dann aber "unkonzentriert gewesen und "in ein Loch gefallen".

Insgesamt sei es "extrem gut", was die Dortmunder rund um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke leisten würden, sagte Schweinsteiger und lobte die Westfalen mit Blick auf die Transferpolitik. "Aber wenn sie Bayern Konkurrenz machen wollen, dürfen sie nicht ständig die besten Spieler verlieren", mahnte der 37-Jährige gleichzeitig.

Doch nicht nur der Verlust von Top-Stars würde die Schwarzgelben am Erfolg hindern, auch die Mentalitätsfrage ist und bleibt ein Thema in Dortmund. Er selbst sei durch den FC Bayern in seiner charakterlich bereits angelegten Führungsstärke gewachsen, erklärte Schweinsteiger.

Schweinsteiger: Der BVB holt den FC Bayern nicht mehr ein

Wenn man dann Führungsspieler geworden ist, müsse man diese Führungsqualität über Leistung auf dem Platz bestätigen, betonte der Weltmeister von 2014. "Diese Leistung weisen die Führungsspieler in Dortmund nicht konstant nach. In einigen Partien fehlte beim BVB die Gegenwehr", kritisierte der 37-Jährige.

Es reiche nicht, dass Spieler wie Emre Can oder Erling Haaland allein vorangingen, so der langjährige Bundesliga-Star weiter, der neben dem Duo noch Jude Bellingham nannte. Der England-Youngster sei "Weltklasse". "Aber ist der Junge mit 18 Jahren schon so weit, das Team als Wortführer nach vorne zu treiben?", fragte sich Schweinsteiger.

Für den TV-Experten ist bei sechs Punkten Abstand in der Tabelle klar: "In diesem Jahr wird es [für den BVB] nicht mehr reichen, die Bayern vom Thron zu stoßen." Dabei wünsche er sich "starke Dortmunder für die Liga und international".

"Beim BVB liegt es an der (fehlenden) Konstanz"

Doch auch dort lief es zuletzt für die Borussia nicht mehr rund. Für Schweinsteiger kein Wunder. "Die Dortmunder haben nach 20 Ligaspielen 31 Gegentore, da müssen sie sich nicht wundern, wenn sie in der Champions League ausscheiden", übte der 37-Jährige Kritik.

Dass die europäische Konkurrenz finanziell mittlerweile enteilt und deshalb im Vorteil ist, wollte Schweinsteiger hingegen nicht gelten lassen. Die finanziellen Vorteile gab es schon früher, 2013 hatten wir trotzdem das Finale Dortmund gegen Bayern", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler. "Der BVB hatte Real Madrid ausgeschaltet, Real verfügte auch damals über mehr Geld. Es liegt an der Konstanz."

Viele Bundesliga-Teams spielen laut dem TV-Experten nur 60 Minuten sehr gut, dann werde es weniger. "Außer der FC Bayern. Deshalb sind nur noch sie in der K.-o.-Runde", analysierte Schweinsteiger.