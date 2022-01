BVB-Talent wechselt zu Liga-Konkurrent Fürth

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Tobias Raschl spielte zuletzt für den BVB II in der 3. Liga

In der U23 des BVB in der 3. Liga war Tobias Raschl eine feste Größe, in der Bundesliga reichte es bislang hingegen noch nicht zum großen Durchbruch. Nun wagt er den Abschied von Borussia Dortmund ab, um es im deutschen Fußball-Oberhaus endlich auf Spielzeit zu bringen.

Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth, wie die Bundesligisten am Montagmittag bekannt gaben. Raschls Vertrag beim BVB wäre im kommenden Sommer ohnehin ausgelaufen, bei den Kleeblättern unterzeichnete er nun bis 2024.

Als Ablösezahlung wird laut "kicker" eine Summe unter einer Million Euro für Raschl gehandelt, dem in den letzten Jahren immer wieder Verletzungen zu schaffen machten.

Bei der SpVgg Greuther Fürth gilt der zentrale Mittelfeldmann als Investition für die Zukunft. "Tobias ist ein spielstarker Mittelfeldspieler, der im Zentrum Zuhause ist und dort von der 'Sechs' bis zur 'Zehn' eingesetzt werden kann. Er wurde bei Borussia Dortmund schon früh bei den Profis ins Training integriert und war Stammspieler beim Drittliga-Team des BVB in dieser Saison", kommentierte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport.

Raschl ist beim BVB II in der 3. Liga Stammspieler

In der 3. Liga stellte er seine Fähigkeiten zuletzt immer wieder unter Beweis, etablierte sich beim BVB II als Leistungsträger unter Cheftrainer Enrico Maaßen. Im Bundesliga-Kader spielte er hingegen in den letzten zweieinhalb Jahren keine große Rolle. So lange trainierte Raschl nämlich schon im Lizenzspielerkader der Westfalen mit.

Servus Tobias! 👋 Mittelfeldspieler Tobias Raschl wechselt vom @BVB zum #Kleeblatt und hat heute einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Willkommen in Fürth ☘️https://t.co/PjnOIb8Z24 — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) 31. Januar 2022

Die Fürther haben sich im Abstiegskampf der Bundesliga mit zuletzt zwei Siegen und drei Remis aus sechs Spielen zurückgemeldet. Bei immer noch neun Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz könnte die Aufholjagd der Kleeblätter aber zu spät kommen.

Entsprechend soll das neue Arbeitspapier für Raschl ligaunabhängig sein und auch für die 2. Bundesliga gelten.