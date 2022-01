Bayern statt BVB? Neue Gerüchte um Chelsea-Star

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Stand angeblich erst beim BVB, jetzt beim FC Bayern auf dem Zettel: Chelseas Hakim Ziyech (re.)

In den vergangenen Wochen wurde dem BVB immer wieder Interesse an Chelsea-Star Hakim Ziyech nachgesagt. Doch während die Spur nach Dortmund mittlerweile im Sande verlaufen ist, gibt es nun Gerüchte über einen Wechsel des Offensivspielers zum FC Bayern.

Das spanische Portal "fichajes" behauptet, dass sich der FC Bayern in das Rennen um Hakim Ziyech eingeschaltet hat. Die Münchner Verantwortlichen sollen derart vom Marokkaner überzeugt sein, dass sie ihm zutrauen, den Kader qualitativ aufzuwerten. Vor allem der starke linke Fuß des 28-Jährigen soll es den Bayern-Bossen angetan haben, heißt es.

Gleichzeitig will "fichajes" erfahren haben, dass auch die Dortmunder den Kampf um Ziyech noch nicht aufgegeben haben. Erst vor ein paar Tagen sollen sich die Schwarz-Gelben nach der Situation des Chelsea-Profis erkundigt haben. Ende Dezember berichtete "Sport1" noch, dass Ziyech in Dortmund kein Thema mehr sein soll - zumindest nicht im laufenden Transferfenster.

Ziyech bewirbt sich für die Startelf

Mehr oder weniger verbrieft ist, dass Ziyech mit seiner Situation unter Thomas Tuchel unzufrieden ist. Zwar kam der Rechtsaußen in der laufenden Premier-League-Saison schon in 13 Ligaspielen zum Einsatz, dabei stand er allerdings nur drei Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Zu wenig für seine eigenen Ansprüche.

Immerhin in den letzten Wochen lief es für den 28-Jährigen deutlich besser. In den beiden vergangenen Spielen gegen Brighton und Tottenham stand Ziyech jeweils in der Startelf. In beiden Spielen erzielte er einen Treffer und bewarb sich so für einen Platz in der Startelf.

Ziyech wechselte im Sommer 2020 für eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Stamford Bridge. Sein Vertrag bei den Londonern läuft noch bis zum Sommer 2025. Ob die Blues ihm die Freigabe für einen Wechsel erteilen würden, ist nicht bekannt.