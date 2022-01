Süle abgewatscht: "Hat sich nie richtig durchgesetzt"

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Niklas Süle verlässt den FC Bayern

Niklas Süle wird den FC Bayern am Saisonende verlassen und seinen Vertrag in München nicht verlängern. Zum Abschied hat der Verteidiger nun ein paar wenig warme Worte vom früheren FCB-Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge mit auf den Weg bekommen.

Wo es für Niklas Süle nach seinem Aus beim FC Bayern weitergeht, ist noch nicht klar. Bislang schweigt der Abwehrspieler zu seiner Zukunft. Während Trainer Julian Nagelsmann dem Nationalspieler nachtrauert und gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet hätte, scheint der langjährige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge dem 26-Jährigen keine Träne nachzuweinen.

"Man muss schon sagen, dass der FC Bayern in der Abwehr auch ohne Niklas Süle gut besetzt ist", sagte Rummenigge mit Blick auf die kommende Saison bei "Sky". Süle sei "immer ein brauchbarer Spieler", gewesen. "Das Problem ist, er hat sich nie wirklich auf seiner Position durchgesetzt, legte der 66-Jährige nach und verwies auch auf den Kreuzbandriss des Innenverteidigers im Oktober 2019. Danach habe Süle den Anschluss verloren. "Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte".

Zum möglichen Motiv, Süle könnte sich aufgrund von mangelnder Wertschätzung für den Abschied entschlossen haben, meinte Rummenigge: "Wertschätzung ist eine Einheit namens Euro - sonst gar nichts." Außerdem deutete er an, dass die Verantwortlichen wohl auch deshalb nicht bereit waren, in den Verhandlungen bis an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen.

Holt der FC Bayern keinen Ersatz? "Es gibt keine Not, jemanden zu holen"

Einen Ersatz für Süle brauche es nicht, so Rummenigge weiter. "Man hat Dayot Upamecano geholt, den ich gut finde. Man hat Lucas Hernández vor einigen Jahren verpflichtet, der sich jetzt auch etabliert hat. Man hat den jungen Tanguy Nianzou dazu und man hat Benjamin Pavard theoretisch noch in der Innenverteidigung. In der Position hat er ja beim VfB Stuttgart und bei Frankreich gespielt", führte der ehemalige FCB-Boss aus. "Es gibt keine Not, jemanden zu holen."

Neben Süle bekam auch Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer Kritik ab. Der langjährige Leipziger sei ein "Luxustransfer" gewesen, "der viel gekostet hat und die Mannschaft und den Kader nicht so verbessert hat, wie man es sich gewünscht hat", charakterisierte Rummenigge den 27-Jährigen defensiven Mittelfeldspieler, der zuletzt auch vermehrt links in der Abwehr zum Einsatz kam.