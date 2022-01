Weghorst-Abschied aus Wolfsburg fix

Michael Taeger via www.imago-images.de

Wout Weghorst (l.) verlässt den VfL Wolfsburg

Vom abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg zum Premier-League-Schlusslicht FC Burnley: Torjäger Wout Weghorst verlässt nach dreieinhalb Jahren den Bundesliga-15. und wechselt nach England.

Um diesen Transfer zu kompensieren, hatten die Norddeutschen zuvor den dänischen Nationalstürmer Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet.

💬 Wout Weghorst: „Der Abschied fällt mir nicht leicht. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Klubs gewesen zu sein, für den ich immer alles gegeben habe, viele Tore schießen konnte und bei dem ich mich immer sehr geschätzt gefühlt habe."



"Es ist immer ein Traum von mir gewesen, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen", sagte der 29 Jahre alte Niederländer, der in 118 Bundesligaspielen 59 Tore erzielte, in der VfL-Historie nur überboten von Edin Dzeko (66 Treffer).

Der FC Burnley kam bei bislang 18 Ligaspielen nur zu einem einzigen Sieg. Ihre größten sportlichen Erfolge feierten "The Clarets" (Die Weinroten) 1960/61, als sie nach ihrer bislang letzten Meisterschaft im damaligen Europapokal der Landesmeister erst im Viertelfinale am Hamburger SV scheiterten.