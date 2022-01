Köln holt Bayern-Abwehrtalent - Zukunft liegt in München

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Verlässt den FC Bayern vorerst: Bright Arrey-Mbi

Kurz vor Ablauf der Wechselfrist in der Fußball-Bundesliga verstärkt sich der 1. FC Köln in der Abwehr. Die Rheinländer sichern sich die Dienste von Bright Arrey-Mbi vom FC Bayern, wie der Klub bekannt gab.

Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi streift auf Leihbasis für anderthalb Jahre das Trikot des 1. FC Köln über. Angaben über eine mögliche Kaufoption machte der Bundesligist nicht. Vielmehr soll die Zukunft des Junioren-Nationalspielers langfristig beim deutschen Rekordmeister sein: Der FC Bayern verlängerte das Arbeitspapier mit Arrey-Mbi nämlich zusätzlich bis 2025.

"Bright ist ein junger, hochtalentierter und physisch starker Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung. Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiter zu helfen", kommentierte Kölns Lizenzspielerleiter Thomas Kessler den Transfer.

Der #effzeh hat Bright Arrey-Mbi verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt bis zum 30. Juni 2023 auf Leihbasis vom FC Bayern München zum FC. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Bright! 🔴⚪ pic.twitter.com/2ETmIQ6wrA — 1. FC Köln (@fckoeln) 31. Januar 2022

Für Neuzugang Bright Arrey-Mbi stellt der Wechsel nach Köln indes die Chance auf Spiele auf höchstem Niveau dar, kam der 18-Jährige beim FC Bayern doch überwiegend in der Regionalmannschaft zum Zug. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln. Die Verantwortlichen haben mir einen Weg aufgezeigt, an den ich glaube und der sich für mich richtig anfühlt. Deshalb wollte ich das unbedingt machen. Ich möchte die Chance beim FC nutzen, mich unter Steffen Baumgart weiterzuentwickeln und in dieser Zeit im Profi-Bereich zu etablieren."

Salihamidzic kommentiert Vertragsverlängerung von Arrey-Mbi

Der in Kaarst geborene Abwehrmann wurde einst in den Jugendabteilungen gleich mehrerer Premier-League-Klubs ausgebildet, ehe er 2019 zur U19 des FC Bayern wechselte. In der Spielzeit 2020/21 feierte Arrey-Mbi sein Profi-Debüt, als er beim 1:1 bei Atlético Madrid in der Champions League in der Startelf stand. Seither pendelte er jedoch nur noch zwischen der U19 und der U23-Mannschaft der Münchner, die in der Regionalliga Bayern spielt.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte, dass die Zukunft des Abwehrtalents in München liegen soll: "Bright Arrey-Mbi ist ein junger Spieler mit einem großen Potenzial. Daher freuen wir uns, dass wir den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2025 verlängern konnten. Er soll nun beim 1. FC Köln Spielpraxis in der Bundesliga sammeln und sich auf der nächsten Stufe weiterentwickeln."