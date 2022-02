Sabitzer-Berater reagiert auf Rummenigge-Kritik

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer tut sich noch schwer beim FC Bayern

Der Berater von Marcel Sabitzer vom FC Bayern hat auf die Kritik des früheren FCB-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge reagiert.

Karl-Heinz Rummenigge war am Deadline Day mal wieder in Redelaune. Gegenüber "Sky" teilte der ehemalige Boss des FC Bayern gegen den ein oder anderen Spieler aus, der sich entweder noch oder aber erst kurz im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters befindet. Neben Niklas Süle, der die Münchner nach der Saison verlassen wird, bekam auch der letztjährige Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer eine Watschn verpasst.

Der langjährige Leipziger, den die Bayern-Verantwortlichen Ende August 2021 auf den letzten Drücker für 15 Millionen Euro von den Roten Bullen losgeeist hatten, sei ein "Luxustransfer" gewesen.

Sabitzer habe "viel gekostet hat und die Mannschaft und den Kader nicht so verbessert hat, wie man es sich gewünscht hat", sagte Rummenigge über den 27-Jährigen defensiven Mittelfeldspieler, der zuletzt auch vermehrt links in der Abwehr zum Einsatz kam. Der "Sabitzer-Effekt" sei ausgeblieben.

Prompt folgte die Antwort von Sabitzers Berater Roger Wittmann. "Ich glaube, dass es, wenn man die Leistung von ihm in Leipzig beurteilt und sieht, heute Bayern München, dann glaube ich schon, dass er viel, viel Luft nach oben hat", zitiert "Sky" den Agenten des Österreichers.

Berater: Man wird "einen neuen Sabitzer" beim FC Bayern sehen

Sabitzer müsse erst so richtig beim FC Bayern "ankommen", so Wittmann weiter. "Da ist jetzt das erste halbe Jahr rum, er konnte keine Vorbereitung mitmachen in Bayern. Das war alles noch am letzten Tag", blickte der 61-Jährige auf das Ende der Sommer-Transferperiode zurück und fügte an: "Ich glaube, dass man jetzt nach der vorbereitenden Vorbereitung einen neuen Sabitzer sehen wird."

Zuletzt hatte auch Trainer Julian Nagelsmann den vielseitigen Mittelfeldspieler, der als Wunschtransfer des Coaches galt, in Schutz genommen. "Sabi hat zehn Wochen nicht gespielt. Da kannst du nicht erwarten, dass er 35-mal hinterläuft, weil er halt sein erstes Spiel seit langer Zeit macht", sagte Nagelsmann vor Kurzem.

In 16 Spielen stand Sabitzer seit seinem Transfer für die Münchner auf dem Feld. Nur einmal durfte er dabei über die komplette Distanz ran, meist blieb es bei kürzeren Einsätzen.