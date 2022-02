Star-Berater über die besondere Rolle von Choupo-Moting

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Eric Maxim Choupo-Moting stürmt für den FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting schickt sich an, mit der kamerunischen Nationalmannschaft als Gastgeber den Afrika Cup zu gewinnen. Am Donnerstag steht das Halbfinale gegen Mitfavorit Ägypten an. Dann soll auch der Mittelstürmer des FC Bayern mithelfen, die Erfolgsgeschichte der "Unzähmbaren Löwen" weiterzuschreiben. Mitte Februar kehrt der Routinier dann nach München zurück und soll auch dort wieder performen.

Beim deutschen Rekordmeister ist Choupo-Moting als Backup für Weltfußballer Robert Lewandowski eine feste Größe im Kader von Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Seinen hohen Wert für das Team verdeutlichte jüngst sein Berater Roger Wittmann im Gespräch mit "Sky". "Er ist ein Fußballspieler, auf den man sich verlassen kann", so der Spieleragent gegenüber dem Sender.

"Wenn man seine Quote anguckt beim FC Bayern: Die ist besser, als man erwartet hat. Ich glaube, dass er genauso weiterspielen wird wie bisher auch", so Wittmann weiter.

In der Tat weist der 32-Jährige bis bislang 17 Pflichtspieltoren für den FC Bayern in 44 Spielen eine starke Torquote auf unter der Berücksichtigung, dass er in den meisten Spielen nur als Einwechselspieler mitwirkte.

Berater sicher: Choupo-Moting wird Rolle beim FC Bayern weiter gut ausfüllen

Wittmann verwies auf die besondere Konstellation bei den Münchnern und den professionellen Umgang seines Klienten damit: "Er hat den besten Stürmer der Welt vor sich, das hat er angenommen, als er zum FC Bayern gewechselt ist."

Nach der Rückkehr vom Afrika Cup soll Choupo-Moting schnell wieder die Position des zweiten Mittelstürmers hinter Platzhirsch Lewandowski einnehmen und mit dem Tabellenführer um die nächste Meisterschaft kämpfen.

"Die Situation ist jetzt genau dieselbe: Er kommt hoffentlich hochdekoriert vom Afrika Cup wieder zurück, Lewandowski ist immer noch da, und er wird seine Rolle genauso weiter ausführen", ist sich sein Berater sicher.

Der 235-malige Bundesliga-Spieler steht beim FC Bayern noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag.