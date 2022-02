Kapitän Neuer fehlt im Bayern-Training

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Manuel Neuer fehlte am Dienstag im Training des FC Bayern

Nach der einwöchigen Bundesliga-Pause trifft der FC Bayern am Samstagabend auf RB Leipzig. Am Dienstag haben die Münchner mit der Vorbereitung auf das Spiel begonnen, allerdings ohne ihren Kapitän Manuel Neuer.

Wie der "kicker" berichtet, fehlte der Torwart im Mannschaftstraining von Übungsleiter Julian Nagelsmann. Jedoch ist Neuer nicht verletzt. Der 35-Jährige arbeitete stattdessen im Athletikzentrum individuell. Das Trainerteam wollte den Keeper nach dessen Corona-Infektion wohl nur nicht voll belasten.

Statt Neuer waren mit Sven Ulreich, Christian Früchtl und Johannes Schenk aber drei andere Torhüter an der Säbener Straße zu sehen. Letztgenannter prallte laut dem Fachmagazin mit Innenverteidiger Dayot Upamecano zusammen. Nach einer kurzen Unterbrechung konnten Schenk und Upamecano aber normal weitertrainieren.

Mit Gabriel Vidovic und Paul Wanner mischten zwei weitere Talente bei der Einheit mit. Erst am Montag hatte Wanner beim FC Bayern einen langfristigen Profivertrag unterschrieben. Künftig soll der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler fest bei den Profis mittrainieren.

FC Bayern möchte BVB unter Druck setzen

Im kommenden Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) könnte Wanner dem Kader angehören, wenngleich Trainer Nagelsmann inzwischen wieder auf den Großteil seiner Schützlinge zurückgreifen kann.

Mit einem Sieg gegen die Sachsen würde der FC Bayern den Vorsprung auf Borussia Dortmund vorübergehend auf neun Punkte ausbauen und den BVB somit mächtig unter Druck setzen. Die Schwarz-Gelben sind erst am Sonntag (15:30 Uhr) im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen gefordert.

Nachdem die Bundesliga am vergangenen Wochenende pausierte, nimmt die Rückrunde nun so langsam an Fahrt auf. Für den FC Bayern geht es am 16. Februar auch in der Champions League weiter, dann gastieren die Münchner bei RB Salzburg.