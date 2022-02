Gerüchte um Schick: Bayer-Coach stichelt gegen den BVB

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Patrik Schick wird als Erbe von BVB-Stürmer Erling Haaland gehandelt

Patrik Schick von Bayer Leverkusen wird seit einigen Wochen als möglicher Erbe von Erling Haaland bei Borussia Dortmund gehandelt. Bayer-Trainer Gerardo Seoane äußerte sich nun zu den Gerüchten und konnte sich dabei einen Seitenhieb gegen den BVB nicht verkneifen.

"Natürlich wollen wir mit unserer Arbeit hier in Leverkusen dafür sorgen, dass die Spieler einen Wechsel zu einem direkten Liga-Konkurrenten wie Dortmund nicht in Betracht ziehen", sagte Seoane in einem Interview mit der "Sport Bild" und ergänzte: "Und ich denke, dass es sich Patrik Schick auch zweimal überlegen würde, von uns zum BVB zu gehen."

"Einen nächsten großen Schritt" sieht der Schweizer in einem Wechsel von Leverkusen nach Dortmund für Schick nämlich nicht. "Ein Spieler muss bei uns erkennen: Sportlich bin ich hier am richtigen Ort, ich habe tolle Mitspieler, eine gute Mannschaft, wir spielen einen Fußball, der zu mir passt - und hier kann ich mich so gut entwickeln, um irgendwann bei einem Wechsel auch zu einem der Top-8-Klubs in Europa gehen zu können", stellte Seoane klar.

Schick hatte sich mit 16 Treffern zum zweitbesten Bundesliga-Torjäger der Hinrunde hinter Robert Lewandowski (19) vom FC Bayern aufgeschwungen. Sogar BVB-Knipser Erling Haaland (13) ließ der 26 Jahre alte Tscheche hinter sich. Sein Vertrag bei der Werkself ist noch bis 2025 datiert.

Wirtz "wahrscheinlich Nationalspieler für die nächsten zehn Jahre"

Ein weiterer hoch gehandelter Spieler von Bayer Leverkusen ist Florian Wirtz. Seoane schwärmte in höchsten Tönen von seinem Schützling, sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial.

"Wir wissen, dass wir einen Ausnahmespieler haben, der mit einer unheimlichen Konstanz abliefert. Er ist gesegnet mit großem Talent und großem Ehrgeiz", hob der 43-Jährige hervor. Diese Mischung mache ihn besonders. "Er wird wahrscheinlich Nationalspieler für die nächsten zehn Jahre sein", so Seoane.

Allerdings fehle dem 18-Jährigen noch ein wenig Ruhe und Gelassenheit auf dem Platz. Wirtz sei mit seiner Spielweise zwar ein Führungsspieler. "Wenn es darum geht, Ruhe zu bewahren, sind andere zurzeit noch eher gefragt. Florian hat als junger und sehr ehrgeiziger Spieler in diesem Bereich noch großes Potenzial", sagte Seoane.

Wenn die Gegner ihn gut zustellen und er sich nicht voll entfalten kann, dann könne ihn das manchmal noch frustrieren. Daran müsse der Youngster noch arbeiten, wie Seoane betonte: "Er muss sich in schwierigen Situationen der Verantwortung bewusst werden, Angriffe noch sauberer auszuspielen. Das ist sein nächster Entwicklungsschritt."