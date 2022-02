Effektiv statt arrogant: Neue Bayern-Chance für Zirkzee?

Philippe Crochet via www.imago-images.de

Bekommt Joshua Zirkzee eine neue Chance beim FC Bayern?

Seine Profikarriere begann für Joshua Zirkzee beim FC Bayern mit einem Knall. Auf den Hype folgten ein böses Erwachen und noch bösere Worte. Das alles scheint inzwischen allerdings Geschichte zu sein.

Am 25. Juli 2021 trat der FC Bayern in einem Testspiel gegen Ajax Amsterdam an. In der Startelf stand dabei auch Joshua Zirkzee, der gerade von einer extrem enttäuschenden Leihe zurückgekehrt war und sich für einen Platz im Münchner Kader empfehlen wollte. Als das Offensivtalent einem Rückpass kurz vor dem Pausenpfiff hochmotiviert nachjagte, das Leder gedankenschnell eroberte und Keeper Remko Pasveer mit einer Körpertäuschung ins Leere schickte, schien Zirkzees Vorhaben beinahe aufzugehen - dann kam alles völlig anders.

Höchstens fünf Meter vom leeren Ajax-Kasten entfernt nahm der Niederländer plötzlich das ganze Tempo aus seinen Aktionen, trabte unverschämt lässig und aufreizend arrogant Richtung Torlinie und bekam die Quittung in Form einer beherzten Grätsche von Verteidiger Perr Schuurs, der das Gegentor noch lange nicht akzeptieren wollte und den sicher geglaubten Treffer so verhinderte.

Zirkzee von Fans des FC Bayern schwer beleidigt

Coach Hansi Flick zählte schließlich die Mentalität und den Willen des Youngsters an, Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann, der bereits in den Startblöcken stand, ergänzte gegenüber "RTL": "In einem Bundesliga-Spiel wird er da hoffentlich ein bisschen mehr Seriosität zeigen in der Szene. Ich glaube ich muss jetzt nicht mit ihm reden, das wird er selber wissen."

Tiefere Spuren hinterließen allerdings die Reaktionen der Social-Media-Gemeinde. Die verbalen Attacken, die Zirkzee über sich ergehen lassen musste, gingen nicht selten weit unter die Gürtellinie, auf Instagram soll es unter den Posts des Junioren-Nationalspielers nur so von wütenden Beleidigungen gewimmelt haben.

Zirkzee reagierte drastisch, löschte noch am Abend nach dem Spiel alle Fotos und Videos und schwärzte sein Profilbild. Dass der Angreifer wenig später zu einer weiteren Leihstation, dem RSC Anderlecht, flüchtete, überraschte - geschweige denn enttäuschte - später kaum noch einen Anhänger des FC Bayern.

Ein halbes Jahr später kann von Tristesse auf dem Instagram-Account von Zirkzee hingegen nicht mehr die Rede sein. Das geschwärzte Profilbild ist einer Freudenpose gewichen, jubeln sieht man den 20-Jährigen auf den meisten seiner Posts. Ein Umstand, der eindrucksvoll belegt, dass Zirkzee in Belgien wieder in die Spur gefunden hat.

29 Spiele absolvierte der Rechtsfuß bis dato für seinen Leihklub, mit zwölf Treffern und acht Vorlagen ist er gemeinsam mit Ex-BVB-Talent Sergio Gómez (5 Tore/11 Vorlagen) Top-Scorer des Tabellenvierten.

Hinzu kommen sieben Tore und zwei Vorlagen in fünf Spielen für die niederländische U21, die er zuletzt sogar als Kapitän auf den Rasen führte. Macht 2020/21 eine Torbeteiligung alle 78 Minuten.

Zirkzees Bilanz ist auch ein Fingerzeig in Richtung FC Bayern, zumal der Stürmer gegenüber "Voetbal International" betonte: "Das Kapitel Bayern München ist noch nicht abgeschlossen."

Dass Zirkzee nach seinr Rückkehr zur Saison 2022/23 an seinen erfolgreichen Start in München, als er in seinen ersten neun meist sehr kurzen Bundesliga-Einsätzen mit vier Toren und einer Vorlage ebenfalls unglaublich effektiv startete, anknüpfen kann, traut zumindest der niederländische Ex-Nationalspieler Willem van Hanegem Zirkzee zu.

Das Talent habe alles, "um sich bei einem Top-Klub durchzusetzen", so der 77-Jährige gegenüber "Het Laatste Nieuws". Beim FC Bayern könnte es allerdings "schwierig für ihn werden".

Ähnlich schätzt "Bild"-Reporter David Verhoff die Situation ein. Demnach wird Zirkzee im Sommer eine weitere Bewährungschance beim Rekordmeister bekommen. Sollte ein Interessent allerdings fünf bis zehn Millionen Euro in den Ring werfen, sei auch eine Trennung möglich. Eine Summe, die einen Verbleib in Anderlecht allerdings wohl ausschließt.

Beim FC Bayern müsste Zirkzee (Vertrag bis 2023) beweisen, dass er als Backup für Robert Lewandowski eine bessere Option als der zuverlässige Routinier Eric Maxim Choupo-Moting darstellt. Sollte ihm das gelingen, dürften die Münchner ihm eine echte Chance geben. Zumal Zirkzee mit 20 Jahren noch über Steigerungspotenzial verfügt. Ein Blick in die Vergangenheit dürfte allerdings Zweifel schüren.

Nachdem nach der anfänglichen Euphorie die Ernüchterung folgte, sollte Zirkzee in der Rückrunde 2020/21 Spielpraxis beim FC Parma sammeln, bekam beim Serie-A-Klub allerdings kein Bein auf den Boden. Sollte es zur Rückkehr nach München kommen, muss Zirkzee hingegen wohl auf Anhieb liefern.

