Neue Details zum Mbappé-Deal mit Real Madrid enthüllt

JB Autissier via www.imago-images.de

PSG-Star Kylian Mbappé wechselt angeblich zu Real Madrid

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain angeblich am Saisonende verlassen. Der französische Superstar soll sich bereits mit Real Madrid einig sein. Mit einer offiziellen Bestätigung wollen beide Seiten aber wohl noch abwarten.

Bereits im vergangenen Sommer stand Kylian Mbappé kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Nach dieser Saison soll der Transfer letztlich über die Bühne gehen. Laut "Bild" ist sich der PSG-Angreifer mit den Königlichen einig. In der spanischen Hauptstadt soll der 23-Jährige künftig bis zu 50 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Sowohl Real Madrid als auch Mbappé haben sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Wie "Diario Gol" berichtet, werden beide Partien in den kommenden Monaten weiter schweigen. Demzufolge wird es bis Mai keine offizielle Ankündigung zu Mbappés angeblich beschlossenen Schritt nach Spanien geben.

Als Erklärung führt das Portal gleich mehrere Gründe auf. Besonders das Aufeinandertreffen von Real Madrid und PSG im Achtelfinale der Champions League ist offenbar für die ausbleibende Verkündigung verantwortlich. So soll vor dem Duell kein zusätzliches Öl ins Feuer gegossen werden.

Macht es Kylian Mbappé wie David Alaba?

Zudem möchte Real Madrid den Weltmeister von 2018 wohl vor der Reaktion der Pariser Fans schützen. Immerhin stehen für PSG bis zum Saisonende noch einige Heimspiele im Prinzenpark auf dem Programm.

Darüber hinaus will Mbappé selbst keine Unruhe in den französischen Hautstadtklub bringen. Demnach will der Torjäger aus Respekt vor PSG bis zum Sommer mit einer Bekanntgabe warten.

Auch David Alaba hatte seinen ablösefreien Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid erst am Ende der vergangenen Spielzeit bestätigt. Mbappé, dessen Vertrag ausläuft, verfolgt wohl den selben Plan wie der ehemalige Verteidiger des deutschen Rekordmeisters.