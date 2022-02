"Große Inspiration": Upamecano schwärmt von Bayern-Kollege

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Dayot Upamecano (r.) spielt seit dieser Saison für den FC Bayern

Für Dayot Upamecano ist das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ein ganz besonderes. Schließlich wechselte der Innenverteidiger im vergangenen Sommer von den Sachsen nach München. Nach etwas mehr als einem halben Jahr hat sich der Franzose beim Rekordmeister nach eigener Aussage gut eingelebt.

"Alle waren und sind sehr freundlich zu mir, haben es mir leicht gemacht, mich gut und willkommen zu fühlen. Dass die Leistung und das eigene respektvolle Verhalten auch passen müssen und bei der Eingewöhnung helfen, ist klar", sagte Upamecano dem "Sportbuzzer".

Der 23-Jährige sei stolz, "Teil dieses fantastischen Kaders zu sein". "Wenn es raus auf den Platz geht, sind alle fokussiert, keiner will verlieren, bei jedem noch so kleinen Trainingsspiel geht es wie in einem Punktspiel zu", verriet der Abwehrspieler: "Das Niveau beim FC Bayern ist wirklich unglaublich. Fußballerisch, körperlich und taktisch. Da braucht man jeden Tag seine Topform."

Besonders von Robert Lewandowskis Arbeitseinstellung könne er sich viel abschauen, verriet Upamecano. "Wenn man sieht, wie er spielt, wie er trainiert, wie oft er im Kraftraum ist, wie er sich ernährt und alles dem Fußball unterordnet, dann ist das eine große Inspiration. Er gibt uns und mir Tipps, ist immer hilfsbereit", so der sechsfache Nationalspieler der Équipe Tricolore.

Upamecano trifft mit dem FC Bayern auf RB Leipzig

Neben Upamecano wechselten im vergangenen Sommer auch Marcel Sabitzer sowie Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern.

Die Sachsen haben nach den vielen Abgängen in dieser Saison Schwierigkeiten und müsse als Tabellensechster um die Qualifikation für die Champions League bangen.

"Sie hatten in dieser Saison ihre Probleme und sind mit vier Siegen hintereinander zurückgekommen. Durch den neuen Trainer (Domenico Tedesco, Anm. d. Red.) ist die Aufgabe für uns nicht einfacher geworden", beurteilte Upamecano die Lage seines Ex-Vereins. Dennoch geht der FC Bayern als klarer Favorit in das Duell mit RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr).