Premier-League-Star offenbar weiter Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern hat Raphinha wohl weiterhin auf dem Zettel

Trotz zahlreicher Wechsel-Gerüchte ist Raphinha in der Winter-Transferperiode bei Leeds United geblieben. Im kommenden Sommer könnte der Flügelspieler aber tatsächlich den nächsten Schritt wagen. Der FC Bayern hat offenbar weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des Brasilianers.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtet, steht Raphinha beim FC Bayern nach wie vor auf dem Zettel.

Demnach behalten die Münchner den 25-Jährigen im Auge, da die Vertragsgespräche mit Serge Gnabry andauern.

Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2023 an den Rekordmeister gebunden. Laut "Sport Bild" herrscht in den Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Gnabry aktuell "Stillstand". Stand jetzt könnten die Münchner also nur noch im Sommer eine adäquate Ablösesumme für Gnabry erzielen.

Für Raphina müsste der FC Bayern allerdings wohl extrem tief in die Tasche greifen. In der abgelaufenen Transferperiode lehnte Leeds angeblich ein Angebot über rund 50 Millionen Euro von Liga-Konkurrent West Ham United ab.

FC Bayern: Transfer-Flirt Raphinha trifft für Brasilien

Kein Wunder, angesichts von Raphinhas Wichtigkeit. In der laufenden Saison erzielte er in 20 Pflichtspielen bereits acht Tore für das Team von Trainer Marcelo Bielsa.



Mittlerweile ist der Außenbahnspieler auch fester Bestandteil der brasilianischen Nationalmannschaft. Erst am Mittwoch traf Raphinha beim 4:0-Erfolg der Selecao in der WM-Qualifikation gegen Paraguay zum 1:0-Führungstreffer in der 28. Minute.

Trotz des großen Interesse ist Leeds United derzeit nicht zu einem Verkauf des Tempodribblers gezwungen. Schließlich ist Raphinhas Arbeitspapier beim englischen Erstligisten noch bis 2024 datiert.

Somit müssten der FC Bayern, West Ham oder andere Interessenten wohl schon mit viel Geld locken, um den Brasilianer wirklich von Leeds United loszueisen.