VfB-Star Mavropanos reagiert auf BVB-Gerüchte

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart wird beim BVB gehandelt

Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart hat sich zurückhalten zum angeblichen Interesse von Borussia Dortmund geäußert.

"Stuttgart ist einer der größten Klubs in Deutschland. Ich konzentriere mich aktuell nur auf den VfB und darauf, dass wir in der Liga bleiben", sagte der 24 Jahre alte Grieche im "Bild"-Interview angesprochen auf die BVB-Gerüchte.

In Dortmund wurde Mavropanos zuletzt als einer der möglichen Kandidaten für einen Transfer im Sommer gehandelt.

Eigentlich träumt der Innenverteidiger aber von einer Rückkehr nach England. "Ich würde irgendwann gerne wieder in der Premier League spielen", offenbarte Mavropanos. "Aktuell" fühle er sich in Stuttgart aber "sehr wohl".

VfB Stuttgart kann Konstantinos Mavropanos fest verpflichten

Der VfB hatte Mavropanos 2020 auf Leihbasis für zwei Jahre vom FC Arsenal verpflichtet. Gelingt den Schwaben in der laufenden Saison der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, greift eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro. Im Abstiegsfall wir die Kaufpflicht zur Kaufoption. Zudem können weitere 1,75 Millionen Euro als Bonuszahlungen an die Gunners fließen.

Nach schwierigen Zeiten zeigte Mavropanos' Formkurve zuletzt nach oben. "In den letzten Jahren war ich oft verletzt, das war sehr hart für mich. Jetzt bin ich endlich in Top-Form, die Ärzte hier helfen mir sehr", erklärte der griechische Nationalspieler.

Droht dem VfB Stuttgart der Abstieg?

Mit dem VfB Stuttgart steckt Mavropanos allerdings aktuell mitten im Abstiegskampf. Magere 18 Punkte aus 20 Bundesligaspielen bedeutet Platz 17 in der Tabelle. Nur Greuther Fürth (10 Punkte) ist noch schlechter.

"Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, weil wir gerne mehr Punkte hätten", erklärte Mavropanos. "Unser Spiel hat sich gar nicht so sehr verändert, wie manche denken. Wir brauchen einfach mal ein Erfolgserlebnis, um in der Tabelle wieder nach oben zu klettern. Darauf liegt unser ganzer Fokus."