Warum Haalands Ausfall den BVB so schmerzt

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Der BVB muss verletzungsbedingt erneut auf Erling Haaland verzichten

Im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15:30 Uhr) muss Borussia Dortmund wohl ohne Erling Haaland auskommen. Wieder einmal fehlt die norwegische Naturgewalt dem BVB verletzungsbedingt. Gerade gegen größere Gegner reichte die Dortmunder Qualität ohne Haaland oftmals nicht aus.

Erling Haaland trägt seit fast genau zwei Jahren das Trikot von Borussia Dortmund. Nachdem sein erstes Jahr beim BVB weitgehend verletzungsfrei verlief, häufen sich die Verletzungen des 21-Jährigen in den vergangenen Monaten.

Seit Haalands Muskelfaserriss Anfang Dezember 2020 treten immer wieder muskuläre Probleme auf, die den Norweger – wie nun wohl auch gegen Leverkusen – außer Gefecht setzen.

Zuletzt wurden sogar Gerüchte laut, dass sich Real Madrid aufgrund seiner Krankenakte von einem Transfer entfernt haben soll.

Fehlende Qualität in wichtigen Spielen des BVB

Die BVB-Verantwortlichen sollten sorgsam darauf achten, dass sie ihren Superstar nicht (erneut) zu früh reinwerfen.

Schließlich ist es immer wieder der Oberschenkel, der Haaland Probleme macht. Eine Zwickmühle für Marco Rose und die medizinische Abteilung: Der Trainer stellte bereits häufiger erfolgreich um und ließ wahlweise Donyell Malen oder sogar U23-Knipser Steffen Tigges stürmen.

Doch letztlich sind die Qualität - Haaland erzielte unfassbare 80 Tore in 79 Pflichtspielen für den BVB - und die enorme Präsenz des Norwegers nicht zu ersetzen.

Ohne den Sturmtank gingen wichtige Spiele in dieser Saison verloren: In der Bundesliga etwa die Auswärtsspiele in Mönchengladbach am 6. Spieltag (0:1) und in Leipzig am 11. Spieltag (1:2). In der Champions League wurde das Weiterkommen bei den Niederlagen gegen Ajax und in Lissabon (jeweils 1:3) verspielt.

Dem BVB fehlt der Killerinstinkt ohne Haaland. Wettbewerbsübergreifend fanden drei der vier Spiele 2021/22 mit den wenigsten Abschlüssen ohne den Norweger statt.

Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war die Partie zuletzt in Hoffenheim (insgesamt vier Schüsse beim 3:2-Sieg), in der Haaland nach 63 Minuten verletzt vom Feld musste. Matchwinner bei diesem schmeichelhaften Sieg war übrigens Malen, der an allen Treffern direkt beteiligt war.

Hoffnungen des BVB ruhen auf Donyell Malen

Die Stunde des Niederländers könnte nun wieder schlagen. Für 30 Millionen Euro war er im Sommer von der PSV Eindhoven gekommen, mit der Empfehlung von 19 Ligatoren und acht Vorlagen 2020/21. Als Mittelstürmer.

Nach Anlaufschwierigkeiten im Schatten von Haaland zeigte Malens Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Fünf seiner sechs Tore erzielte der 23-Jährige seit Ende November. Und seine besten Spiele absolvierte er als zentraler Stürmer – zumeist, wenn Haaland fehlte.

Bis zu eben jener Gala-Vorstellung in Hoffenheim, als er neben Haaland auf Linksaußen spielte. Marco Rose lobte Malen danach vorsichtig optimistisch: "Malen bestätigt den Trend. Wir sind froh, dass wir ihn in Form bekommen haben.“

BVB: Patrik Schick als Haaland-Nachfolger?

In Form präsentiert sich während der gesamten Spielzeit einer, der im Spitzenspiel gegen Bayer am Sonntag auf der anderen Seite stürmen wird: Patrik Schick.

Mit 18 Saisontoren liegt der Tscheche in der Torjägerliste sogar vor Haaland (16) und weckt das Interesse mehrerer Top-Klubs. Als möglicher Haaland-Nachfolger soll sein Name auch beim BVB schon gefallen sein.

Bayer-Trainer Gerardo Seoane, der um Schicks Vertragslaufzeit bis 2025 weiß, sagte dazu der "Sport Bild", dass man mit der Arbeit in Leverkusen dafür sorgen müsse, dass die Spieler einen Wechsel zu einem direkten Liga-Konkurrenten wie Dortmund nicht in Betracht ziehen. "Einen großen nächsten Schritt" sehe er im BVB für Schick nicht.

Die Borussia dürfte diese Bemerkung durchaus als kleine Stichelei vor dem Gipfeltreffen der Bayern-Verfolger empfunden haben.

Schließlich gewann der BVB sechs der letzten acht Spiele gegen die Werkself. Und wird umso mehr zeigen wollen, dass er - auch ohne Haaland - die klare Nummer zwei in Deutschland hinter dem FC Bayern ist.

Lars Wiedemann