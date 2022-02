FC Bayern und BVB bei Top-Talent wieder im Spiel?

Andrew Fosker/Shutterstock via www.imago-images.de

Fabio Carvalho wird beim FC Bayern und beim BVB gehandelt

Es war der wohl spektakulärste Nicht-Transfer am zurückliegenden Deadline Day: Der FC Liverpool war sich mit Mittelfeld-Juwel Fabio Carvalho vom FC Fulham praktisch einig, doch der Deal scheiterte auf der Zielgeraden. Und plötzlich sind auch der FC Bayern und der BVB wieder in der Verlosung.

Sogar der Medizincheck war bereits absolviert. Fabio Carvalho stand unmittelbar davor, beim FC Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp einen hochdotierten Vertrag über fünfeinhalb Jahre zu unterschreiben.

Er hätte die Saison noch auf Leihbasis beim FC Fulham in der zweiten englischen Liga zu Ende spielen und im Sommer dann an die Anfield Road kommen sollen.

Der Transfer des portugiesisch stämmigen Engländers platzte jedoch auf der Zielgeraden, weil die beiden Klubs die schriftlichen Formalitäten nicht rechtzeitig geklärt bekamen. Carvalho bleibt also vorerst in Fulham unter Vertrag unter Vertrag.

Laut einem "Goal"-Bericht könnten die Karten im Carvalho-Poker nach dem verpassten Transfer zum FC Liverpool jetzt wieder völlig neu gemischt werden.

FC Bayern und BVB wieder im Spiel bei Carvalho?

Dann bietet sich auch für den FC Bayern sowie den BVB die Chance, noch einmal ins Werben um den 19-Jährigen einzusteigen. Beide seien weiter an Carvalho interessiert, heißt es.

Darüber hinaus soll auch Champions-League-Sieger FC Chelsea den Flügelstürmer im Visier haben. AAußerdem wird noch Bayer Leverkusen als Außenseiter genannt.

Fabio Carvalho überzeugt in seiner zweiten Saison im englischen Profi-Fußball mit sehr hoher Geschwindigkeit, großer Ballsicherheit und einem enormen Zug zum gegnerischen Tor.

FC Liverpool wittert weiter seine Chance

Beim Tabellenführer der Championship hat Englands Junioren-Nationalspieler großen Anteil an der starken Torausbeute von 74 Treffern in 28 Ligaspielen. An elf Toren war Carvalho sogar direkt beteiligt.

Noch hofft der FC Liverpool wohl darauf, sich mit dem Youngster in den kommenden Wochen auf einen Transfer im Sommer zu einigen.

Doch besteht nun wieder die Möglichkeit, dass auch der FC Bayern und der BVB beim nach der Saison vertrags- und damit ablösefreien Offensiv-Juwel in die Vollen gehen könnten.