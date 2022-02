Warum Dayot Upamecano beim FC Bayern noch schwächelt

Avanti/Ralf Poller via www.imago-images.de

Dayot Upamecano erlebt beim FC Bayern Höhen und Tiefen

Für Dayot Upamecano vom FC Bayern kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein RB Leipzig. Mit einer starken Leistung möchte der Innenverteidiger nicht nur seine ehemaligen Teamkollegen ärgern, sondern auch das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann rechtfertigen. Denn bislang präsentiert sich der Franzose in München noch zu schwankend.

Dayot Upamecano hat es beim FC Bayern nicht leicht. Immerhin soll der 23-Jährige beim Rekordmeister niemand geringeren als Jérôme Boateng ersetzen, den der Bundesliga-Primus im vergangenen Sommer nach zehn Jahren sowie 363 Pflichtspielen ziehen ließ. Dass Upamecano mit einer Ablösesumme von rund 42,5 Millionen Euro der drittteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte ist, verstärkt die Erwartungshaltung an seine Person zusätzlich.

Der Abwehrspieler möchte sich selbst aber gar nicht mit seinen Vorgängern vergleichen. "Ich setze mich nicht unter Druck, denn ich möchte einfach meinen eigenen Weg gehen, so wie sie ja auch ihren Weg gegangen sind", sagte der sechsfache Nationalspieler vergangenen Dezember im Mitgliedermagazin "51" über Jérôme Boateng und David Alaba.

Upamecanos erstes halbes Jahr beim FC Bayern zeigt, dass dieser Weg steinig ist. So zeigte der ehemalige Leipziger bei seiner neuen Station bislang schwankende Leistungen. Tiefpunkt war dabei sicherlich das peinlich Pokal-Aus bei Borussia Mönchengladbach (0:5), als Upamecano wie seine Abwehrkollegen komplett überfordert wirkte.

Auch am vergangenen Bundesliga-Spieltag leistete sich die Stammkraft einen bösen Patzer. So spielte Upamecano beim 4:1-Erfolg des FC Bayern gegen Hertha BSC einen fatalen Fehlpass und bereitete dadurch den Berliner Ehrentreffer unfreiwillig vor. Trainer Nagelsmann tadelte Upamecano daraufhin öffentlich.

Dayot Upamecano beim FC Bayern mit Steigerungspotenzial

"Das ist total überflüssig und eine unnötige Aktion", ärgerte sich der 34-Jährige am "DAZN"-Mikrofon über das Gegentor. Zudem kritisierte Nagelsmann: "Warum spielt man den Ball direkt? Wenn ich jetzt 95 Kilo habe und sehr schnell bin, nehme ich den Ball am Fuß, dribble noch ein, zwei Meter und gucke, was passiert."

Generell besitzt Upamecano beim FC Bayern noch Steigerungspotenzial. Mit einer Zweikampfquote von 57,31 Prozent liegt der Rechtsfuß in dieser Statistik klar hinter seinen Innenverteidiger-Kollegen Niklas Süle (65,63) und Lucas Hernández (63,72). Darüber hinaus hat Upamecano immer mal wieder den ein oder anderen Wackler in seinem Spiel.

Gleichzeitig konnte der Franzose auch schon zeigen, weshalb der FC Bayern für seine Dienste so viel Geld in die Hand genommen hat. Besonders in den beiden Champions-League-Duellen mit dem FC Barcelona (3:0, 3:0) überzeugte Upamecano mit seiner Physis und Schnelligkeit.

Dayot Upamecano: "Ich bin noch nicht am Limit"

Somit liegt es am Abwehrmann, in den kommenden Monaten konstanter zu werden. "Ich denke, dass ich mich noch weiterentwickeln, noch viel lernen kann", zeigte sich Upamecano im Gespräch mit "fcbayern.com" selbstkritisch und reflektiert: "Ich spiele in einer der besten Mannschaften der Welt. Darauf bin ich stolz. Aber ich bin noch nicht am Limit. Ich kämpfe für dieses Trikot. Ich will das Maximum geben."

Noch hat Upamecano das Optimum nicht erreicht, das große Potenzial und die körperlichen Anlagen kamen in seinen ersten Monaten beim FC Bayern aber bereits immer wieder zum Vorschein.

"Er ist noch ein junger Spieler und hat die Aufgabe, sich weiter zu stabilisieren. Auf seiner Position braucht es Verlässlichkeit, Ausschläge nach oben dürfen natürlich immer sein", bewertete Nagelsmann die Entwicklung seines Schützlings.

Ein Blick auf seinen Vorgänger dürfte Upamecano beruhigen. Schließlich reifte Boateng nach anfänglichen Schwierigkeiten erst in seinem zweiten Jahr beim Rekordmeister zum Abwehrchef. Daher hat Upamecano beim FC Bayern weiterhin alle Chancen auf eine ähnlich erfolgreiche Karriere.

Jannik Kube