Adeyemi will zum BVB: Top-Offerte abgelehnt

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Karim Adeyemi wechselt wohl zum BVB

An Gerüchten rund um potenzielle Neuzugänge für Borussia Dortmund mangelt es freilich nicht, viele verlaufen sich allerdings im Sande. Eine heiße Spur scheint aber zu Karim Adeyemi zu führen: Der deutsche Neu-Nationalspieler soll für den BVB sogar ein lukrativeres Angebot ausgeschlagen haben.

Sicherlich wohldotierte Angebote aus dem Ausland, unter anderem sollen der FC Barcelona und der FC Liverpool großes Interesse an Adeyemi gehabt haben, soll der 20-jährige Offensivspieler in der Vergangenheit bereits zu Gunsten eines Engagements in der deutschen Fußball-Bundesliga ausgeschlagen haben. Nun scheint sich herauszukristallisieren, welcher Klub das Rennen um den Newcomer macht.

Der "Bild" zufolge hat Borussia Dortmund mehr als gute Karten im Poker um Adeyemi, der sogar ein besseres Angebot der Liga-Konkurrenz abgelehnt haben soll. RB Leipzig offeriert dem Youngster demnach ein höheres Jahresgehalt als der BVB, geht aber wohl dennoch leer aus.

"Adeyemi hat sich anders entschieden, will künftig im schwarz-gelben Trikot stürmen", ist sich die "Bild" sicher und erstickt die Hoffnungen der Sachsen. Dem BVB würde somit erneut ein Coup gegen die direkte Konkurrenz um die Champions-League-Ränge gelingen.

BVB feilscht noch um die Ablöse für Adeyemi

Im Januar 2020 wechselte mit Erling Haaland bereits ein Top-Angreifer vom Leipziger Schwesterklub RB Salzburg ins Ruhrgebiet, auch damals sollen die Roten Bullen interessiert gewesen sein. Der Norweger entschied sich allerdings für die Borussen und lag damit goldrichtig.

In 79 Pflichtspielen für den BVB erzielte der 21-Jährige unfassbare 80 Tore (21 Vorlagen) und avancierte blitzschnell zu einem der begehrtesten Stars der Szene. Ein Umstand, der auch den Weg von Adeyemi nach Dortmund ebnen könnte: Dass Haaland im Sommer 2022 zu einem absoluten Top-Klub wechselt, gilt als höchstwahrscheinlich. Adeyemi würde in diesem Fall in die Fußstapfen des Goalgetters treten.

Auf dem Weg zum Deal ist laut "Bild" jedoch noch eine Hürde zu überwinden: Die Ablöse. Derzeit sei man sich noch nicht einig, "spätestens im Sommer" wird der Deal aber über die Bühne gehen, so der Bericht.