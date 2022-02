BVB wegen Corona-Verlusten "in einer Falle"

motivio via www.imago-images.de

Millionen-Verluste für den BVB wegen der Pandemie

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie halten auch Borussia Dortmund im Würgegriff. Ein Finanz-Experte sieht den BVB in einer Zwickmühle.

"Dortmund steckt in einer Falle: Wenn ich nur vorsichtig agiere, werde ich mit Sicherheit alle sportlichen Ziele auf der europäischen Ebene verpassen und global noch weniger Strahlkraft erzielen", mahnte der Sport-Ökonom Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Gerade im Rennen um die lukrativen Champions-League-Plätze müsse der BVB "ein gewisses Risiko eingehen", so Breuer. "Ohne die Teilnahme an der Champions League oder mit einem frühen Ausscheiden sind deutliche finanzielle Einbußen verbunden. Gerade für einen Klub wie Borussia Dortmund, der immer so halb auf dem Sprung zur europäischen Elite ist, wäre es besonders schwierig, wenn er einmal den Anschluss verpasst."

BVB hätte "Nachteile" durch Gehaltskürzungen der Stars

Breuer ergänzte: "Gäbe es die Champions League nicht, könnte man viel einfacher alle Fünfe gerade sein lassen und eine konservative Strategie fahren. Aber das minimiert direkt die internationalen Chancen, denn dort weht noch mal ein ganz anderer Wind als in der Bundesliga."

"Logische Folge" der aktuellen Situation wäre laut Breuer nämlich eigentlich die drastische Reduzierung der Ausgaben.

"Durch niedrigere Spielergehälter würden einem Klub wie Borussia Dortmund im internationalen Wettbewerb aber enorme Nachteile entstehen", so der Ökonom.

Profi-Fußball ein "Rattenrennen"

Sollten sich die Pandemie und ihre Folgen im kommenden halben Jahr abschwächen, rechnet Breuer dennoch mit einer langwierigen Phase der Beeinträchtigung, bevor wieder Erholung eintritt. "Das wird je nach Klub bis zu fünf Jahre benötigen. Und ungeklärt ist ja noch die Frage, ob die Fans tatsächlich alle wieder ins Stadion kommen. Da hat es ein Magnet wie Borussia Dortmund vermutlich leichter, wo die Nachfrage die Kapazität oft überstiegen hat."

Die Millionen-Verluste der letzten Monate müssten aber "erstmal abgebaut werden", sagte der Experte, der den Profi-Fußball insgesamt als "Rattenrennen" bezeichnete.

"Ich muss immer Geld in Spieler und in den Trainerstab investieren, um konkurrenzfähig zu sein im Wettbewerb um europäische Qualifikationsplätze oder, weiter hinten, um den Klassenerhalt zu sichern. Es bewerben sich immer mehr Klubs um diese Ziele, als Plätze zur Verfügung stehen", sagte Breuer.