Lewandowski mahnt: "Haaland ist großartig, aber ..."

Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de

Hat mit dem FC Bayern noch hohe Ziele: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski und Erling Haaland sind die beiden größten Stars, die die Bundesliga aktuell zu bieten hat. Ob der Torjäger des BVB jemals in die Fußstapfen des Weltfußballers in Diensten des FC Bayern treten kann, muss die Zeit aber erst noch zeigen. Auch der Pole selbst will seinen norwegischen Widersacher nicht zu früh über den grünen Klee loben.

Im Interview mit dem polnischen Magazin "PilkaNozna" warnte Robert Lewandowski davor, Erling Haaland zu früh zu hochzujubeln. "Nur weil jemand großes Potenzial hat, heißt das nicht, dass er für viele Jahre ein echter Star wird." Ihm widerstrebe es daher auch, sehr junge und ältere Spieler miteinander zu vergleichen, denn: "Jeder entwickelt sich anders."

Aber natürlich sei der Norweger ein "großartiger Spieler", dem man gerne zuschaut, ergänzte der Weltfußballer des FC Bayern. Gleichzeitig sei Haaland aber auch ein anderer Spielertyp als er selbst. "Er ist kräftig, schnell, physisch. Darauf basiert sein Spiel. Ich habe andere Qualitäten", sagte Lewandowski, der mit Blick auf den (Noch-)Dortmunder erklärte: "Wir wissen nicht, wie er sich entwickeln wird."

Lewandowski: Davon hängt ein Champions-League-Sieg des FC Bayern ab

Er selbst, das steht außer Frage, hat sein körperliches Niveau in den letzten Jahren nicht nur gehalten, sondern sogar noch gesteigert, wie Lewandowski verriet: "Meine Leistungstests liefern jetzt bessere Ergebnisse als im letzten Jahr. Was die Zahlen angeht, so scheint meine beste Zeit erst noch zu kommen. Ich fühle mich jetzt besser als vor zwei Jahren."

Unstrittig ist auch, dass der FC Bayern auf dem Weg zum anvisierten Champions-League-Sieg einen Robert Lewandowski in Topform braucht. Doch nicht nur davon hängt der Triumph in der Königsklasse ab, weiß der Torjäger.

"Ich habe mehr als einmal festgestellt, dass die Gesundheit der Spieler in den wichtigen Wochen der Saison das Wichtigste ist. Wenn wir gesunde Führungsspieler haben, haben wir eine bessere Chance. Gleichzeitig braucht man auch ein gutes Timing. Man muss in den wichtigsten Momenten seine beste Form abrufen können", so Lewandowski.

Schadet die Bundesliga dem FC Bayern? "Ich glaube nicht"

Auf die Frage, ob die fehlende nationale Konkurrenz im Vergleich zu den Premier-League-Klubs für den FC Bayern auf dem Weg zu einem möglichen Champions-League-Sieg ein Problem ist, sagte der Pole: "Nein, ich glaube nicht. Es ist aber einfach so, dass England die reichsten und personell am besten besetzten Klubs hat. Aus Deutschland gewinnt entweder der FC Bayern die Champions League oder keiner, aus Frankreich gewinnt Paris oder keiner, aus Spanien gewinnt im Moment Real Madrid oder keiner. Das ist der Unterschied."



Dass das übergeordnete Ziel des FC Bayern auch in diesem Jahr die Champions League ist, verhehlt Lewandowski nicht: "Der FC Bayern will immer alle Titel gewinnen. Und wenn man sich ansieht, wie wir gerade spielen und was für eine Mannschaft wir haben, dann sind wir einer der großen Favoriten auf die Champions League."