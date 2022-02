Medien: BVB bei Süle nicht im Rennen

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Niklas Süle muss sich im Sommer einen neuen Klub suchen

Seit bekannt ist, dass es für Niklas Süle beim FC Bayern München keinen neuen Vertrag gibt, brodelt die Gerüchteküche mit Blick auf die Zukunft des Innenverteidigers. Die Spekulationen rund um einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund sind aber anscheinend eine falsche Fährte.

Nach monatelangen Verhandlungen hat der FC Bayern Ende Januar unerwartet einen Schlussstrich unter die Gespräche mit Niklas Süle gezogen. Die Vereinsführung vermeldete öffentlich, dass im Sommer eine Trennung mit dem Nationalspieler vollzogen werde. "Wir haben ihm ein Angebot gemacht, dieses Angebot hat er nicht angenommen", bestätigte Vorstandschef Oliver Kahn vor knapp zwei Wochen.

In Medienkreisen wird seither gemunkelt, die Zukunft des Abwehrspielers liege wahrscheinlich in der englischen Premier League. Insbesondere dem neureichen Traditionsverein Newcastle United werden gute Chancen auf die Unterschrift des Bayern-Verteidigers eingeräumt.

"Sport1" überraschte indes vergangene Woche mit dem Bericht, zwischen dem BVB und Süle liefen derzeit Gespräche. Der TV-Sender führte "gute Quellen" als Grundlage an.

BVB bei Süle wohl nicht im Rennen

Laut den "Bild"-Reportern Christian Falk und Tobias Altschäffl stimmt dieser Bericht allerdings nicht mit der Realität überein. Wie die Journalisten am Freitag im Podcast "Bayern Insider" klarstellten, werde es keinen Süle-Wechsel nach Dortmund geben. Der Defensivmann habe sich mit Blick auf seine Zukunft bereits festgelegt und der BVB sei nicht im Rennen.

Eine finale Entscheidung steht aber wohl noch aus. Die Premier League "reize" den Rechtsfuß sehr, heißt es in dem Bericht. "Bild"-Sportchef Falk sieht derweil weiterhin beim FC Barcelona die besten Karten für eine Verpflichtung des Münchners.

Der BVB hatte vergangene Woche in Person von Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl das kolportierte Interesse an Süle zumindest nicht dementiert. "Es ist richtig, dass es den einen oder anderen interessanten Spieler zum Sommer ablösefrei gibt. Das ist eine Situation, die die Corona-Zeit mit sich bringt. Das ist bei uns nicht anders", sagte der designierte Nachfolger von Michael Zorc am Dienstag.