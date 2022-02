Bayern-Verhandlungen stocken: Gnabry in der Warteschleife

Revierfoto via www.imago-images.de

Serge Gnabry und der FC Bayern haben sich noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können

Die Zukunft von Nationalspieler Serge Gnabry beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Noch immer haben sich Spieler und Verein nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Eine schnelle Lösung ist vorerst auch nicht in Sicht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, stocken die Verhandlungen zwischen Serge Gnabry und dem FC Bayern weiterhin. Größter Knackpunkt in den Gesprächen ist und bleibt das Geld.

Nachdem Leroy Sané und auch Kingsley Coman nach dessen Verlängerung mittlerweile beide ein Gehalt in Höhe von rund 20 Millionen Euro kassieren, verlangt auch Gnabry eine entsprechende Anpassung seiner Bezüge. Noch sind die Münchner allerdings nicht dazu bereit, dem Flügelspieler diesen Wunsch zu erfüllen.

Sollte sich der FC Bayern in den Verhandlungen nicht auf Gnabry zubewegen, könnte eine Verlängerung laut "Sport Bild"-Fußballchef Christian Falk "schwer" werden, wie er im "Bayern Insider"-Podcast erklärte. Allerdings rechne er dennoch mit einer Einigung.

FC Bayern will so schnell wie möglich Klarheit

Sowohl Gnabry als auch der Rekordmeister streben übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Fortsetzung der Zusammenarbeit an. Gleichzeitig ziehen sich die Gespräche nun aber schon seit einigen Monaten hin. Bereits Mitte Dezember berichtete die "tz" von einem wochenlangen und ergebnislosen Poker.

Geht es nach den Münchner Verantwortlichen, soll in der Angelegenheit noch in dieser Saison Klarheit geschafft werden. Gnabrys Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2023 aus. Der Klub will angeblich um jeden Preis verhindern, dass der Nationalspieler ohne neuen Vertrag in die Saison 2022/23 geht. Denn dann droht den Münchnern im schlimmsten Fall sogar eine ablösefreier Abgang im Sommer 2023 - und damit hat der Rekordmeister zuletzt (Alaba, Boateng, Süle, etc.) mehr als einmal schlechte Erfahrungen gemacht.