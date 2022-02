Muss doch eine OP her? Goretzka gibt Verletzungsupdate

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Der FC Bayern muss weiter auf Leon Goretzka verzichten

Seit Dezember plagt sich Leon Goretzka vom FC Bayern mit einer Patellasehnenreizung herum. Eine Operation hatte er in Abstimmung mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister zuletzt ausgeschlossen, eine konservative Behandlung ist angesagt. Nun hat sich Goretzka zum Stand seiner Verletzung geäußert und ein Update gegeben.

"Ich fühle mich so eigentlich topfit, mein Knie macht mir aber weiterhin Probleme", erklärte Goretzka auf der vereinseigenen Homepage des FC Bayern. "Während lineares Laufen eigentlich gar keine Probleme darstellt, habe ich aber beim Richtungswechsel und in gewissen Winkeln noch Probleme - das ist der aktuelle Stand."

Sein Tages- und Trainingsplan ist derzeit intensiv, verriet der Nationalspieler. "Mein Tag beginnt früher und endet später als der von den anderen Jungs. Das ist in der Reha einfach so, das gehört dazu." Schon gegen 08:30 stehen für den 26-jährigen Mittelfeldspieler die ersten Behandlungen an, danach geht es ins Gym. "Dann ist wieder eine Behandlung dran, dann nachmittags die zweite Einheit und nochmal physiotherapeutische Behandlung", erklärte Goretzka

Im Moment kann sich der Bayern-Profi nur Tag für Tag vortasten. In Abstimmung mit den Spezialisten und Ärzten vor Ort wird die Belastung gesteuert. Eine Operation soll möglichst vermeiden werden. "Der Plan ist weiterhin, es mit einer konservativen Behandlung zu probieren", sagte Goretzka, den seine Knieprobleme bislang laut eigener Aussage kaum mental beschäftigen.

Nagelsmann: Großes Fragezeichen hinter Goretzka-Rückkehr

"Ich bin vom Kopf her hundertprozentig klar. Ich nutze die Zeit auch, damit ich, wenn mein Knie wieder das macht, was ich vom Kopf her möchte, wieder voll da bin und der Mannschaft so bald wie möglich wieder helfen kann", blickte er nach vorn. Den genauen Zeitpunkt für diesen Schritt konnte der DFB-Kicker allerdings nicht nennen.

Auch Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, dass hinter Goretzkas Rückkehr noch ein Fragezeichen steht. "Es gab letzte Woche einen leichten Rückschritt. Er hat auch im Alltag Probleme. Es sind keine großen Schmerzen, aber er hat ein Gefühl von Unwohlsein im Kniegelenk, viel Belastung ist nicht möglich. Er kann in zwei Wochen zurück sein, aber es kann auch Ewigkeiten dauern", hatte Nagelsmann am Donnerstag erklärt.