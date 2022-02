BVB-Talent auf dem Sprung zu den Profis

Fotografie73 via www.imago-images.de

Jamie Bynoe-Gittens hat beim BVB die Chance auf Einsätze bei den Profis

In Jamie Bynoe-Gittens verfügt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund über einen hochtalentierten Flügelspieler. Mike Tullberg, sein Trainer bei der U19 des BVB, hat nun verraten, wie nah der junge Engländer schon an einem Sprung zu den Profis dran ist.

Im September 2020 wagte Jamie Bynoe-Gittens den Sprung von Manchester City zu Borussia Dortmund - und folgte damit den Spuren eines gewissen Jadon Sancho. Auch der heute 21-Jährige kam im Teenager-Alter zum Revierklub, wo ihm in Windeseile der Durchbruch zum Weltstar gelang.

So weit ist der 17 Jahre alte Bynoe-Gittens zwar längst noch nicht, eine Karriere bei den Profis der Schwarz-Gelben wird dem Angreifer jedoch sicher zugetraut. "Zum Potenzial von ihm muss ich nichts sagen. Das sieht man", zitiert "Reviersport" Dortmunds Trainer Mike Tullberg für die U19, wo Bynoe-Gittens seit seiner Ankunft spielt. Aufgrund gleich mehrerer Verletzungen kommt der Youngster bislang nur auf acht Einsätze.

"Das Wichtigste ist, dass er fit wird. Das ist er noch nicht. Da haben wir noch ein paar Monate für und dann hoffen wir, dass er irgendwann auch mal in großen Stadien spielt", so der Däne, der mit seiner Mannschaft in der A-Junioren-Bundesliga West nach neun Spielen souveräner Tabellenführer ist.

BVB: Diese Dinge muss Bynoe-Gittens verbessern

Für Tullberg komme es letztlich nicht darauf an, "ob er im März oder im Juni bei den Profis ist". Die Hauptsache sei, "dass er, wenn er da ist, funktioniert".

Zuvor müsste der 1,75 Meter große Flügelspieler ohnehin zwei konkrete Dinge verbessern, um eine Chance im Kader von Cheftrainer Marco Rose zu bekommen: "Das eine ist, dass er lernen muss, den Ball im richtigen Moment abzuspielen. Teilweise hält er die Kugel zu lange. Dazu muss er defensiv ein bisschen besser werden."

Das, was Jamie Bynoe-Gittens hingegen schon jetzt besser macht, dürfte ihm bei den Profis bald schon die Türen öffnen: "Wie er sich offensiv im Eins gegen Eins durchsetzt, ist auf einem ganz anderen Niveau."