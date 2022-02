Internationale Topklubs buhlen wohl um Bayern-Star

Revierfoto via www.imago-images.de

Serge Gnabry und der FC Bayern konnten sich bisher nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen

Die Zukunft von Nationalspieler Serge Gnabry beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Der Rekordmeister und der deutsche Nationalspieler haben sich immer noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Das ruft nun mehrere internationale Topklubs auf den Plan.

Wie "Sky" berichtet, haben die beiden spanischen Spitzenvereine Real Madrid und FC Barcelona sowie die englischen Topklubs FC Liverpool und Manchester United ihr Interesse beim Gnabry-Lager hinterlegt.

Allerdings rechnen die Bosse der vier Vereine wohl damit, dass der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag bei den Münchenern verlängern wird. Dennoch wollen sich die Klubs in Lauerstellung bringen, sollte es überraschenderweise doch nicht zu einer Einigung kommen.

Nach "Sky"-Informationen rechnen die Bosse des FC Bayern auch damit, dass Gnabry sein bis 2023 laufendes Arbeitspapier in München verlängern wird. Dennoch ziehen sich die Gespräche in die Länge.

FC Bayern: Gnabry hofft auf Gehaltserhöhung

Aktuell hapert der Deal an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen. Dort sind beide Seiten noch weit voneinander entfernt. Der 31-fache Nationalspieler sieht sich in der gleichen Kategorie wie seine Kontrahenten Leroy Sané und Kingsley Coman, der seinen Vertrag erst kürzlich bis 2027 verlängerte, und möchte deshalb nicht weniger verdienen.

Beide Offensivspieler sollen mindestens 15 Millionen Euro brutto pro Saison ohne Bonuszahlungen beim FC Bayern bekommen.

Anders als bei der Causa Süle, der die Bayern am Ende der Saison ablösefrei verlassen wird, möchte Gnabry am liebsten in München bleiben. Der 26-Jährige fühlt sich wohl, sieht eine Perspektive zur Weiterentwicklung. Zudem ist Gnabrys Bindung zu Trainer Julian Nagelsmann intakt.

Darüber hinaus forciert der Flügelspieler auch keinen ablösefreien Wechsel nach Vertragsende und auch der deutsche Rekordmeister ist aktuell nicht gewillt, den Champions-League-Sieger von 2020 im Sommer zu verkaufen.